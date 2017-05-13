Сегодня ВСУ требуют для своего оснащения более 100 тысяч радиостанций различного типа

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На переоснащение одной бригады ВСУ современными средствами связи требуется более 1 млрд грн.

Сегодня боевые части ВСУ используют средства связи компаний Motorola и Harris zsu-info.com

На сегодня Вооруженные силы Украины требуют для своего оснащения около 100 тысяч радиостанций различного типа. Как пишет в своей статье дляВалентин Бадрак, соответствующую оценку в конце 2016 года озвучил начальник Войск связи ВСУ — начальник Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко.

По словам Рапко, в первый и второй год войны финансирование Войск связи в Украине составило 1 млрд грн, но в 2016 году им было выделено лишь около 600 млн грн, поэтому темпы обеспечения армии средствами связи несколько замедлились.

"Относительно радиосвязи в УКВ-диапазоне боевые части ВСУ обеспечены оборудованием компании Motorola примерно на 70%, остальные части — на 30%. При этом в ВДВ и спецназе есть определенное количество радиостанций Harris. Сразу отмечу, что Вооруженные силы требуют для своего оснащения около 100 тыс. радиостанций различного типа. Закупить в достаточном количестве продукцию, например, компании Harris в условиях недостатка средств очень сложно — на переоснащение одной бригады требуется более 1 млрд гривен", - цитирует Бадрак слова офицера.

Подробнее о проблемах обеспечения ВСУ и других вооруженных формирований государства современными средствами связи читайте в статье Валентина Бадрака "Расшатанные "нервы" армии. Почему на четвертом году войны ВСУ по-прежнему не обеспечены современной защищенной системой связи" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".