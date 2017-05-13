Сегодня ВСУ требуют для своего оснащения более 100 тысяч радиостанций различного типа

На переоснащение одной бригады ВСУ современными средствами связи требуется более 1 млрд грн.
По словам Рапко, в первый и второй год войны финансирование Войск связи в Украине составило 1 млрд грн, но в 2016 году им было выделено лишь около 600 млн грн, поэтому темпы обеспечения армии средствами связи несколько замедлились.
"Относительно радиосвязи в УКВ-диапазоне боевые части ВСУ обеспечены оборудованием компании Motorola примерно на 70%, остальные части — на 30%. При этом в ВДВ и спецназе есть определенное количество радиостанций Harris. Сразу отмечу, что Вооруженные силы требуют для своего оснащения около 100 тыс. радиостанций различного типа. Закупить в достаточном количестве продукцию, например, компании Harris в условиях недостатка средств очень сложно — на переоснащение одной бригады требуется более 1 млрд гривен", - цитирует Бадрак слова офицера.
Подробнее о проблемах обеспечения ВСУ и других вооруженных формирований государства современными средствами связи читайте в статье Валентина Бадрака "Расшатанные "нервы" армии. Почему на четвертом году войны ВСУ по-прежнему не обеспечены современной защищенной системой связи" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA