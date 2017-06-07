Российские пропагандисты сняли сюжет об "уничтожении дома" якобы бойцами ВСУ – разведка

Играть роль "военнослужащих сил АТО" снова пришлось самим боевикам.

Россияне снова снимают провокационные сюжеты в Донбассе hvylya.net

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для съемок пропагандистских сюжетов вновь прибыли, в частности "Life News" и "Россия-1", сообщает пресс-служба Главного управления Министерства обороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск организовало работу представителей СМИ для "дезинформации общества и усиления информационно-психологического воздействия на население региона".

Как сообщают разведчики, на передовых позициях подразделений 1-го АК пропагандисты готовят сюжеты о якобы "нарушения подразделениями ВСУ Минских договоренностей". К съемкам привлекли местных террористов, которые должны были выполнять роль "украинских военных".

"При этом, для убедительности, проводилась съемка якобы "уничтожения украинской артиллерией здания" путем его подрыва саперным подразделением противника", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

Напомним, Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлек боевиков для постановочных пропагандистских съемок с целью демонстрации того, что российско-террористические войска придерживаются режима прекращения огня в зоне АТО.

Ранее в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" в Новоазовском районе прибыли журналисты и операторы российских телеканалов "НТВ" и "Первый канал". Они должны были сделать репортажи со "свидетелями преступлений украинской армии", в том числе с "рассказами" детей.