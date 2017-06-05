Россия ужесточила репрессии в Крыму после решения Международного суда ООН – Чубаров

Оккупационная администрация не собирается выполнять предписания международных судов.

Россия игнорирует решения международных судов по Крыму Крим.Реалії

Россия игнорируето прекращении преследований по этническому признаку и отмене запрета деятельности Меджлиса в оккупированном Крыму. Репрессии приобрели системный характер и усиливаются, сообщил народный депутата Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Не выполнить решение Международного суда Россия не может. Она не только является стороной процесса, она обязана и знала об этом, когда согласилась на этот суд. Но выполнять это решение она тоже не будет. Они ищут какой-то выход из того, чтобы не выполнять это решение", – заявил Чубаров в эфире телеканала "112. Украина" в воскресенье, 4 июня.

Глава Меджлиса напомнил о решении Европейского суда по правам человека, которое Кремль и оккупационная администрация полуострова также игнорируют.

"Конституционный суд РФ им дал возможность: по решению Верховного суда России если это решение, которое принимается Европейским судом по правам человека, якобы противоречит правам человека, они его выполнять не будут", - пояснил политик.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Помимо прочего суд обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов.

Также среди требований находится возобновление образования в Крыму на украинском языке. Кроме этого, суд попросил обе стороны воздержаться от любых форм расовой дискриминации.

Подробнее об исках украинской стороны против РФ в международных судах читайте в статье Валентины Самар "У суда без следствия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".