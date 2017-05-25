Реформы в Украине еще не провалились окончательно - Atlantic Council

Миклош считает, что за три года Украина достигла заметных изменений, хотя путь к успеху придется еще преодолеть.

Миклош считает, что Украина еще может добиться успеха в реформах. epravda.com.ua

На Западе много кто уже готов списатьсо счетов. Такие люди ошибочно верят, что украинские попытки провести изменения переживают стагнацию, коррупция слишком распространена, а страна воюет. Однако, украинским реформам еще не пришел конец.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший министр финансов Словакии и председатель Стратегической группы советников по вопросам реформ в Украине Иван Миклош.

Он советует оценить изменения с учетом того, в каком состоянии страна была в 2014 году. Два десятилетия коррупции и беспредел олигархической системы сдерживали развитие Украины после 70 лет нефункционального коммунистического режима. Стоит добавить к этому последствия аннексии Крыма, торговой и вооруженной войн, развязанных Россией. Но, по мнению Миклоша, Украина смогла устоять и преодолеть ряд препятствий. После падения ВВП на 17% в 2014-2015 годах, ее экономика в прошлом году показала рост на 2,3%, хотя МВФ ожидал, что показатель не превысит 1,5%. По мнению Миклоша, Украина все же добилась определенных успехов в сфере макроэкономической стабилизации, очистки банковского сектора, а также в борьбе с коррупцией.

Бывший словацкий министр отмечает, что Киев смог сократить дефицит бюджета от 10,5% ВВП до 2,2%, сократить государственные расходы, стабилизировать валюту и инфляцию. Он указывает, что много банков в Украине служили просто "банкоматами" для своих владельцев, привлекали депозиты, а потом выдавали их в качестве кредитов, которые никогда не возвращались. Государство тогда компенсировало потери вкладчиков за счет налогоплательщиков. Сегодня почти половина из 180 банков в стране закрыты за такое поведение, а других заставили повысить свой коэффициент достаточности капитала. Крупнейший банк "Приватбанк" был национализирован из-за того, что не смог выполнить эту норму.

Коррупция до сих пор остается большой проблемой. Но Миклош замечает, что есть и положительные сдвиги, которые не были легкими или маленькими. Он напоминает о повышении тарифов на энергоносители, манипуляции с которыми долгое время были самым большим источником коррупции. Также взяточники пользовались непрозрачной системе госзакупок, которую теперь заменила открытая система Prozorro.

Кроме того, Миклош замечает, что за последние три года Украина отменила более трех тысяч регуляторных норм, которые тоже давали поле для взяточничества и давления на бизнес. Количество необходимых справок было сокращено на 40%, лицензий - на 46%, разрешительных сертификатов - на 90%. Он также напомнил о появлении в Украине антикоррупционных ведомств, которые поддерживает Запад. По мнению Миклоша, НАБУ оказался достаточно эффективным и впервые начал преследование коррумпированных чиновников самого высокого уровня.

Но история реформ продолжается, и значительное количество сфер требуют внимания. В Украине более 3 тысяч государственных предприятий. И приватизацию до сих пор не удалось провести. Макроэкономическая стабильность до сих пор хрупкая, а рынок земли так и не был создан. Как и в любой стране, реформы в Украине - это вопрос в основном политический.

По мнению Миклоша, более широкая поддержка реформ в парламенте таит в себе ключ к успеху Украины. Поэтому необходимо, чтобы вакантные должности глав НБУ и Фонда государственного имущества заняли люди, настроенные проводить изменения. К счастью, в Украине есть сильное гражданское общество, благосклонное к реформам. Кроме того, западные страны и их международные финансовые институты тоже здесь действуют. По мнению словацкого экс-министра, у Украины еще есть возможность успешно завершить реформы. Словакия смогла, а Украина мало чем отличается.

Ранее издание Bloomberg писало, что борьба с коррупцией в Украине не будет успешным без судебной реформы. Несмотря на то, что запоздалые аресты на высшем уровне наконец начались, много дел до сих пор не доходят до судов. А подозреваемые часто выходят на свободу под залог, несмотря на желание следователей.

Президент Венецианской комиссии Джованни Букиккио заявлял о том, что создание специализированного антикоррупционного суда является необходимым условием преодоления коррупции и восстановления доверия к судебной системе в Украине.