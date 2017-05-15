Прокуратура квалифицировала избиение депутата Сумского горсовета как покушение на убийство

Неизвестные без объяснения причин избиения нанесли потерпевшему около 12 ударов металлическими трубами и скрылись с места происшествия.

Избиение депутата с хулиганства переквалифицировали на более "тяжелую" статью Сумской городской совет

Прокуратура Сумской области переквалифицировала, бизнесмена Вячеслава Калиниченко с хулиганства на незавершенное покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Сначала действия неизвестных были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 статьи 296 – хулиганство.

"Однако, учитывая характер, механизм и орудие причинения телесных повреждений депутату Сумского городского совета, действия неустановленных лиц переквалифицированы на ч. 3 статьи 15 / п. 12 ч. 2 статьи 115 уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Во время досудебного расследования следователи установили, что на депутата напали в воскресенье, 14 мая, около 22:30. Неизвестные поджидали его возле собственного дома и нанесли металлическими трубами около 12 ударов по всему телу, после чего скрылись.

В настоящее время проводятся следственно-процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, причастных лиц и получение доказательств совершения преступления.

39-летний депутат Калиниченко избран в городской совет Сум от ВО "Батькивщина".

Глава Сумской облгосадминистрации со ссылкой на жену потерпевшего предположил, что его били битами. Он также сообщил о задержании одного из предполагаемых нападавших.

Как сообщалось ранее, в конце марта неизвестные с битами избили заместителя директора ГП "Укрспирт".