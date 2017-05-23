Потребительские настроения украинцев в апреле немного ухудшились

Украинцы стали меньше планировать крупные покупки, но более уверены в экономическом развитии страны.

Индекс потребительских настроений украинцев стоит на месте в ожидании решительных реформ Порошенко-Гройсмана korrespondent.net

В апреле 2017 годаухудшились: индекс потребительских настроений (ИПН) составил 54,9, что на 0,6 п. ниже, чем марте 2017 года, свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, которое ежемесячно проводит GfK Ukraine.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 3,5 п.- до значения 140,1.

"В целом индекс потребительских настроений не претерпел значительных изменений. В структуре индекса выросли ожидания по развитию экономики страны в ближайшие 5 лет, а индекс целесообразности крупных покупок, наоборот, снизился. Улучшение настроений относительно экономического развития страны, по нашему мнению, является реакцией на принятие безвизового режима для Украины с ЕС (6 апреля Европарламент принял это решение). Следует отметить, что уменьшение индекса целесообразности делать крупные покупки произошло в группе потребителей с низким доходом", - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Как свидетельствуют данные опроса руководителей предприятий, которые НБУ провел в III квартале 2016 года, большинство респондентов (68,4%) прогнозируют, что обменный курс гривни к доллару в следующие 12 месяцев будет в диапазоне 26-30 грн/доллар. Среднее значение прогнозируемого курса составило 28,03 грн/доллар.