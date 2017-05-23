Потребительские настроения украинцев в апреле немного ухудшились

Украинцы стали меньше планировать крупные покупки, но более уверены в экономическом развитии страны.
Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 3,5 п.- до значения 140,1.
"В целом индекс потребительских настроений не претерпел значительных изменений. В структуре индекса выросли ожидания по развитию экономики страны в ближайшие 5 лет, а индекс целесообразности крупных покупок, наоборот, снизился. Улучшение настроений относительно экономического развития страны, по нашему мнению, является реакцией на принятие безвизового режима для Украины с ЕС (6 апреля Европарламент принял это решение). Следует отметить, что уменьшение индекса целесообразности делать крупные покупки произошло в группе потребителей с низким доходом", - комментируют аналитики GfK Ukraine.
Как свидетельствуют данные опроса руководителей предприятий, которые НБУ провел в III квартале 2016 года, большинство респондентов (68,4%) прогнозируют, что обменный курс гривни к доллару в следующие 12 месяцев будет в диапазоне 26-30 грн/доллар. Среднее значение прогнозируемого курса составило 28,03 грн/доллар.
ZN.UA