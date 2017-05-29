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Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардией Рудницкого

29 мая в 12:32

Рудницкий служит во внутренних войсках с 1979 года. Свою должность занимал с мая 2014 года.

Валерий Рудницкий
55-летний генерал отправлен в отставку
Аргумент
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардией Украины Валерия Рудницкого.

"Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в указе президента.

Рудницкий был назначен на эту должность в мае 2014 года Александром Турчиновым, который тогда исполнял обязанности президента.

Валерий Рудницкий родился 27 сентября 1962 года в Минске. Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище. Во Внутренних войсках проходит службу с 1979 года.

В июне 2012 года был назначен первым заместителем начальника Главного управления - командующего Внутренними войсками МВД Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Рудницкая президент
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