Половина украинцев слушают радио, и в основном это музыка

Несмотря на все перемены радиослушатели в Украине остались. У некоторых радиоприемник не выключается никогда.
В настоящее время радиослушатели Украины довольно регулярно пользуются таким информационным каналом, как радио. Около 70% из них слушает радио не реже 3-4 раз в неделю. В целом же по стране среднестатистический радиослушатель включает приемник примерно 19 раз в месяц, что почти совпадает со среднемесячным числом рабочих дней.
Примерно у каждого четвертого радиослушателя радиоприемник работает в фоновом режиме, будучи постоянно (или почти постоянно) включенным. Чаще всего такие радиослушатели встречаются среди лиц пенсионного возраста, а также среди незанятого населения (инвалидов, домохозяек, и т.п.).
В тематическом плане радиослушателей сегодня больше всего интересуют музыкальные программы радиостанций. Реже и примерно в равной степени они отдают предпочтение передачам с политической или информационной направленностью, а также программам о развлечениях и светской жизни. Ну, а на третьей позиции в этом иерархическом ряду находятся познавательные передачи. Любая другая тематика вызывает интерес не более чем у одного из десяти радиослушателей.
Исследование проводилось компанией R&B в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.
Напомним, что по данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года телевидение примерно вдвое (58%) обходит интернет (30%) по частоте упоминания в качестве используемого источника для получения информации. Все остальные СМИ безнадежно отстают от лидеров по рассматриваемому показателю: радио – 2%, пресса – 2%, затруднились ответить 8%.ZN.UA