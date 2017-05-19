Половина украинцев слушают радио, и в основном это музыка

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Несмотря на все перемены радиослушатели в Украине остались. У некоторых радиоприемник не выключается никогда.

У некоторых украинцев радио работает в фоновом режиме и не выключается никогда OLX

Аудиторияохватывает около половины взрослого населения Украины (52%), свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

В настоящее время радиослушатели Украины довольно регулярно пользуются таким информационным каналом, как радио. Около 70% из них слушает радио не реже 3-4 раз в неделю. В целом же по стране среднестатистический радиослушатель включает приемник примерно 19 раз в месяц, что почти совпадает со среднемесячным числом рабочих дней.

Примерно у каждого четвертого радиослушателя радиоприемник работает в фоновом режиме, будучи постоянно (или почти постоянно) включенным. Чаще всего такие радиослушатели встречаются среди лиц пенсионного возраста, а также среди незанятого населения (инвалидов, домохозяек, и т.п.).

В тематическом плане радиослушателей сегодня больше всего интересуют музыкальные программы радиостанций. Реже и примерно в равной степени они отдают предпочтение передачам с политической или информационной направленностью, а также программам о развлечениях и светской жизни. Ну, а на третьей позиции в этом иерархическом ряду находятся познавательные передачи. Любая другая тематика вызывает интерес не более чем у одного из десяти радиослушателей.

Research & Branding Group

Исследование проводилось компанией R&B в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Напомним, что по данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года телевидение примерно вдвое (58%) обходит интернет (30%) по частоте упоминания в качестве используемого источника для получения информации. Все остальные СМИ безнадежно отстают от лидеров по рассматриваемому показателю: радио – 2%, пресса – 2%, затруднились ответить 8%.