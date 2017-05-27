Национально-демократические силы наиболее активны в Украине – социлог

Анализ активности различных групп показывает, что в Украине может реализоваться как модель этнического национального государства, так и гражданского.
Как отмечет автор, национально-демократические и националистические силы являются наиболее активными и включенными в политическую жизнь страны. За ними следуют либералы, что вполне логично в контексте недавней Революции достоинства, одним из идеалов которой была личная свобода граждан.
Остальные политические группы характеризуются стандартной представленностью политически активных респондентов. Большинство из них — это индивиды с левыми взглядами, которые на данном этапе нельзя назвать популярными в рамках доминирующего политического дискурса. В свою очередь респонденты без политических предпочтений, а также те, кто не разбирается в соответствующих вопросах, показывают наименьший гражданский потенциал.
Величина правых политических сил (христианские демократы, национал-демократы и националисты) несколько меньше, чем левых (социал-демократы, социалисты и коммунисты): 20,2% против 22,7%. При этом количество граждански активных выше среди первых: 7% всей выборки против 4,5% всей выборки. Последний момент создает преимущества для приверженцев правых политических идей.
"Главный вопрос при этом касается того, какая модель национального государства будет принята сторонниками правых политических идей в качестве наиболее популярной — гражданская или этническая. Обе имеют все предпосылки для того, чтобы быть реализованными. Первая — по причине соответствия популярным ныне идеалам евроинтеграции, вторая — по причине наличия титульной нации, находящейся в процессе противостояния внешней агрессии. Указанные политические дискурсы создают идеологические предпосылки для соответствующих инициатив политических элит в Украине, которые имеют все шансы быть поддержанными "снизу", - пишет автор.
Подробнее читайте в материале Сергея Дембицкого "Гражданская активность и реализация моделей национального государства в Украине" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA