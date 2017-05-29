На Николаевщине Ленина заменили на памятник сахарной свекле

После ликвидации более тысячи Лениных остались постаменты. В каждом городе решают, что с ними делать.
Как отмечает издание, это будет уже второй памятник сахарной свекле в Украине. Первый расположен на территории института сахарной свеклы Национальной академии наук в Киеве.
Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.
В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.