На Байковом кладбище украли бронзовый бюст с могилы Николая Михновского

Вызвано ли осквернение могилы с политикой, или является кражей цветного металла, пока неизвестно.

Редактор газеты ''Незборима нація'' Роман Коваль написал в Facebook, что 21 мая посетил могилу Николая Михновского на Байковом кладбище в Киеве. "И не поверил своим глазам – на стелле нет бронзового бюста! Вместо него – желтые и голубые цветы. Досадное событие произошло не сегодня, и не вчера. Почему же об этом никто не знает? Почему об этом никто не говорит?! Мы даже не знаем, ведет ли полиция расследование", - написал Роман Коваль. Он опубликовал фотографии, как выглядела могила в прошлом году и как сейчас. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович отреагировал на это словами "Будем обращаться в полицию".

Николай Михновский (1873-1924 гг.) - украинский политический и общественный деятель начала 20-го века, один из основоположников и наиболее радикальных идеологов украинского национализма, автор брошюры "Самостійна Україна" и "10 заповедей УНП", ставших кодексом чести для нескольких поколений националистов. Одним из первых провозгласил идею независимой Украины. Михновский покончил с собой в 1924 году и был похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Памятник на его могиле был установлен в 2008 году.

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА под Перемышлем. Демонтаж монумента в польском селе Грушовичи проведен с согласия органов местного самоуправления.