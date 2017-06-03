Москва заменяет местных госслужащих в Крыму на чиновников из разных областей РФ – эксперты

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Доля чиновников, присланных из РФ, в подразделениях федеральных ведомств РФ в Крыму достигает 70%.

Местным крымских чиновников увольняют, несмотря на лояльность оккупантам schlenger86 / Depositphotos

Российская оккупационная власть активно поддерживает заселение Крыма жителями разных регионов РФ и заменяет местных государственных и муниципальных служащих на чиновников из разных регионов России. Об этом в своем материале дляпишут эксперты фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, Юрий Смелянский, Татьяна Гучакова и Ольга Корбут.

По словам авторов, "колонизации" полуострова содействует милитаризация Крыма, которая означает увеличение на территории полуострова не только количества военных, являющихся преимущественно контрактниками, а не призывниками, но и членов их семей.

"Во-вторых, активно используется замена кадров: крымские государственные и муниципальные служащие, несмотря на лояльность, которую они демонстрировали к оккупации и оккупантам, системно и массово заменяют чиновниками из разных областей РФ, преимущественно из депрессивных регионов европейской части России, в частности северных, а также из отдаленных городов Сибири. С первых дней и в течение всех трех лет оккупации Россия, направляя персонал из Москвы и других регионов, продолжает методически формировать в Крыму и Севастополе свой репрессивный и управленческий аппарат: силовые структуры, контролирующие органы, "надзирателей" в органах республиканской и муниципальной власти оккупированной территории", – говорится в статье.

Авторы утверждают, что согласно оценкам, полученным на основании анализа публичной и инсайдерской информации, доля чиновников, присланных из РФ, в подразделениях федеральных ведомств РФ в Крыму, подчиненных непосредственно Москве, достигает 70%, а в местных ведомствах, подчиненных Симферополю, — 50%.

"Среди тенденций, прослеживавшихся в 2016 г., — замещение местных кадров приезжими стало проявляться в сферах образования и здравоохранения. Это происходит вследствие увольнения крымских специалистов из-за заниженного уровня зарплат и повышенных бюрократических требований к бумажной отчетности", – указывают эксперты.

Помимо этого, в Крым переселяются пенсионеры из северных регионов РФ и представители российского уголовного мира. Авторы также прогнозируют, что в Крыму останутся на постоянное проживание многие российские рабочие, участвующие в строительстве Керченского моста и других крупных объектов инфраструктуры.

"По официальным данным органов статистики РФ, на 1 октября 2016 г. абсолютный прирост населения в Крыму вследствие миграции из регионов РФ в 2014—2016 гг. составлял 151 тыс. 651 чел. Темп прироста населения Севастополя за счет миграции из регионов РФ за период оккупации к численности на 1 января 2014 г. составляет беспрецедентные 14,36%. Темп прироста населения Крыма без Севастополя за счет миграции из регионов РФ за период оккупации к численности на 1 января 2014 г. составляет 4,9%", – указывают специалисты.

Подробнее об оккупации Крыма читайте в материале Андрея Клименко, Юрия Смелянского, Татьяны Гучаковой и Ольга Корбут "Крым: три года оккупации" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".