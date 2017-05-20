Министерство обороны времен Саламатина нашло у ВСУ 23 "лишних" танка для экспорта в Индонезию

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Чиновники военного ведомства выводили технику и боеприпасы ВСУ на экспорт за рубеж.

Танки Т-64БМ изымались из частей ВСУ для продажи за рубеж Википедия

Один из руководителей департамента разработок и закупки вооружений и военной техники Минобороны А. Артюшенко, в 2012 году выполняя поручение тогдашнего министра обороны Дмитрия Саламатина, нашел в Вооруженных силах Украины 23 "лишних" танка Т-64БМ "Булат", которые было предложено отправить на экспорт в Индонезию.

Об этом в своем материале для ZN.UA пишет Дмитрий Меделеев. Автор описал схему вывода военного имущества из Вооруженных сил в интересах спецэкспортеров.

Так, в марте 2012 года замминистра обороны Пляцук доложил Саламатину, что в министерство обратилось руководство "Укрспецэкспорта", с просьбой о содействии в выполнении контрактных обязательств. В связи с чем Пляцук предложил снять 34 единицы выстрелов для артиллерийской установки 2М-3М из текущего боекомплекта Военно-Морских сил Украины ВСУ, с последующей компенсацией со стороны спецэкспортера. Министр обороны поддержал данную инициативу, подписав соответствующий документ.

"Еще один государственный чиновник — один из руководителей департамента разработок и закупки вооружений и военной техники Минобороны А.Артюшенко — в начале июля 2012 года доложил, что он, выполняя поручение министра, провел в украинских Вооруженных силах поиск танков БМ "Булат" для обеспечения потребностей вооруженных сил Республики Индонезия. Этот деятель обнаружил, что в воинской части А1815 слишком много танков "Булат", и предложил 9 из 40 танков продать за рубеж. Ведь Индонезия в этих танках, конечно, нуждается больше, чем Украина", - говорится в статье.

Автор отмечает, что всего Артющенко нашел у армии 23 "лишних" танка "Булат", а кроме того – обнаружил на учете в Минобороны более 500 танков Т-64Б, которые после проведения ремонта и модернизации можно превратить в танки "Булат" и также отправить их на экспорт.

"Сколько оружия было выведено из Вооруженных сил по подобной схеме? Точная информация отсутствует", - заключает автор.

Подробнее о схеме вывода оружия и боеприпасов из ВСУ на экспорт читайте в материале Дмитрия Менделеева "Золотая броня" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".