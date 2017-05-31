МИД Украины готов к визовому режиму с Россией в случае принятия политического решения

В украинском МИДе считают вопрос введения визового режима с Российской Федерацией "чрезвычайно сложным".

МИДу нужны деньги на визовый режим Россией (надо дать) Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины будет готово к введению визового режима с Российской Федерацией в случае принятия политического решения, сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Нам нужно очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с Российской Федерацией", - сказала Беца в ходе прямой телефонной линии.

Представитель МИД отметила, что в первую очередь надо учитывать, что в РФ находятся 3-4 миллиона граждан Украины.

Также она подчеркнула, что "у нас есть территория Крыма временно оккупированная, то есть как тогда будет действовать въезд на территорию Крыма, если Россия введет зеркальные меры - визовый режим?" "Это же все-таки наша территория, мы же не будем въезжать туда по визам", - отметила она.

По словам представительницы МИД, также важна техническая готовность МИД к введению такого режима.

Она напомнила, что Украина в РФ имеет пять дипломатических представительств: посольство, два генконсульства и два консульства. "И конечно, если вводится визовый режим, нам нужно будет гораздо больше людей, гораздо больше сотрудников, которые будут работать в России, для того, чтобы предоставить визу. Также потребуется и техническая база, и материальная база, нам потребуются дополнительные средства", - пояснила Беца.

По данным опроса КМИС, в сентябре 2016 года почти половина украинцев (49%) считали, что с Россией должны быть отношения с закрытыми границами, визами, таможнями.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.