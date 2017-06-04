Коррупционный скандал вокруг Украинского Общества Красного Креста разжигается искусственно – мнение

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Против шквала обвинений в адрес ОКК не слышно ни единого слова в его защиту.

ОКК сегда предоставляло прозрачную отчетность о деятельности и затратах патронажной службы

Коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг общества Красного Креста Украины "раскручивается" по тщательно разработанной технологии в интересах заинтересованных лиц. Об этом в своей статье дляпишет Александр Артеменко.

Автор указывает, что к такому мнению приводит стремительное развитие скандальных событий.

"Сначала появляются заявления волонтеров, ставших свидетелями коррупционных действий сотрудников этой общественной организации, вслед за ними — многочисленные журналистские расследования, подтверждающие обнародованные факты, затем, согласно правилам жанра, звучат обвинения в адрес руководства. И хотя руководство немедленно реагирует, наказывая виновных и освобождаясь от них, оно уже вынуждено оправдываться перед общественностью. А оправдывается — значит, и само не без греха, разве нет?", - говорится в статье.

Артеменко указывает, что сразу вслед за этими событиями последовал отчет Государственной аудиторской службы о плановой ревизии Министерства здравоохранения, где речь идет о том, что в течение 2013–2015 гг. и І квартала 2016-го министерство из государственного бюджета профинансировало 252,3 млн грн на содержание патронажной службы ОКК, которая якобы не осуществляла деятельности в сфере здравоохранения.

"И, наконец, как вишенка на торте, заявление и.о. руководителя МЗ Украины о том, что оно, начиная с текущего года, прекращает финансировать из государственного бюджета патронажную службу Общества Красного Креста на том основании, что не видит смысла в дублировании службой функций Минсоцполитики в части предоставления социальных услуг одиноким нетрудоспособным гражданам преклонного возраста, детям-сиротам, инвалидам, беспризорным, немощным и другим социально незащищенным слоям населения, нуждающимся в заботе и поддержке", - отмечает автор.

В то же время, своевременно появилось и заявление Transparency International Украины о том, что Украинское общество Красного Креста якобы не смогло объяснить, куда потрачены полученные от государства 253 млн грн. По словам автора, кто-то ввел организацию в заблуждение, поскольку общество всегда предоставляло прозрачную отчетность о деятельности и затратах патронажной службы, службы поиска и специалиста по международному гуманитарному праву, которые финансируются из госбюджета.

"Вот данные за 2013–2015 гг. и І квартал прошлого года: на финансирование упомянутых должностей из бюджета было получено 255,4 млн грн; налог на заработную плату из этой суммы составлял 65,8 млн; уплачен членский взнос в Международную федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в размере 0,852 млн грн за указанный период. Учитывая затраты общества на услуги связи и почтовую переписку с целью поиска, на банковские услуги за проведение расходов на заработную плату, среднегодовая зарплата сотрудников патронажной службы, специалиста по гуманитарному праву и службе поиска составляла в 2016 году 1640 грн в месяц", - указывает Артеменко.

Автор также обращает внимание на то, что против шквала обвинений в адрес ОКК не слышно ни единого слова в его защиту. "Трудно поверить, что у общества нет признательных приверженцев. Бесспорно, их немало, но слова им не дают", - отмечает он.

"Разоблачать коррупционеров, мошенников и их приспешников — первоочередная задача для разграбленной собственными дельцами Украины. И, к сожалению, есть множество примеров того, когда власть лишь декларирует свою готовность искоренять эти позорные явления, вредящие как благосостоянию страны и ее народа, так и репутации государства в мире. С одной стороны, 250 млн грн, которые инкриминируются Обществу Красного Креста Украины, потрачены на крайне важное и благородное дело. А с другой... Да хотя бы те же печально известные "вышки Бойко", обошедшиеся государству в лишние 300 млн долл. Человек, чьим именем названа афера, так и не понес никакой ответственности. Не там ищете, господа!", - заключает Артеменко.

Подробнее о коррупционном скандале вокруг Украинского общества Красного Креста читайте в статье Александра Артеменко "Не там ищете, господа!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".