Командиры террористов воруют оружие у подчиненных и заставляют выкупать его – разведка

Комиссия ВС РФ выявила многочисленные факты хищения оккупантами оружия.

Боевики в Донбассе продолжают разворовывать оружие Анатолий Матиос/Facebook

Командование Южного ВО ВС РФ проводит специальную дополнительную проверку личного состава соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) ВС РФ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Комиссия осуществляет тщательную проверку организации хранения оружия и боеприпасов.

"В частности, на передовых позициях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК осуществлена проверка наличия (сверка по количеству) боекомплекта с фотоотчетом. Выявлены факты сокрытия боеприпасов для их дальнейшей продажи", - рассказали разведчики.

Так, российский наемник из состава 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК похитил реактивный пехотный огнемет РПО-М "Шмель-М" и сбежал с ним из части.

Кроме того, во время проверки несения боевого дежурства на передовой позиции одного из подразделений 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-го АК офицер ВС РФ похитил оружие подчиненного и заставил последнего его выкупить.

Чтобы избежать наказания за хищение оружия и присвоение денег, командиры боевиков "в авральном порядке оформляют на отсутствующих военнослужащих документы как на дезертиров".

Как сообщалось ранее, в ходе проверок российскими кураторами террористических организаций "ДНР и "ЛНР", были выявлены многочисленные факты дезертирства российских военных из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей вместе с оружием. При этом дезертиры заранее обустраивают тайники похищенного оружия, боеприпасов и имущества с целью дальнейшей продажи.

Ранее в разведке сообщили, что комиссия Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ провела ревизию на временно неподконтрольных Украине территориях востока. Обнаружені многочисленные факты хищения вооружения и боеприпасов с участием старшего офицерского состава 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го Армейского Корпуса (Луганск) ВС РФ.