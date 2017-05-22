Кабмин может назначить служебное расследование в отношении трех членов НАПК

Глава агентства Корчак добивается проведения расследования в отношении членов НАПК Радецкого и Рябошапки, в то время как последние хотят расследования в отношении самой Корчак.

Члены НАПК добиваются проведения служебных расследований в отношении друг друга Наталия Корчак / Facebook

Кабинет министров Украины рассматривает вопрос назначения служебного расследования в отношении членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак, Руслана Радецкого и Руслана Рябошапки, заявил министр юстиции Павел Петренко.

Как сообщают "Українські новини", Петренко сообшил журналистам, что в Кабмин поступили заявления главы НАПК Натальи Корчак с просьбой провести служебное расследование в отношении Рябошапки и Радецкого. В то же время, от них Радецкого и Рябошапки поступило аналогичное заявление с просьбой провести служебное расследование в отношении Корчак.

"Я им всем рекомендую взяться за руки, написать заявление (об отставке – ред.) и уйти. Не мучиться самим и не мучить НАПК", - заявил глава Минюста.

При этом Петренко допускает проведение подобного расследования.

"Сейчас рассматривается вопрос назначения служебного расследования, так как, если сами руководители НАПК требуют, чтобы против них провели служебное расследование, то мы, скорее всего, пойдем им на встречу", - указал он.

Министр также выразил надежду, что на текущей неделе Верховная Рада примет закон, необходимый для перезапуска НАПК.

Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Уже 30 марта стало известно, что Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который позволит переизбрать руководителей этого органа.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".