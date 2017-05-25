Из "возвращенных прокуратурой" в бюджет 10 млрд грн реально можно учитывать лишь 3,8 млрд – исследование

Из подтвержденной журналистами суммы в 3,8 млрд грн реально возвращенными средствами можно считать лишь 1,26 млрд грн.

Журналисты проанализировали данные Генпрокуратуры о взыскании средств в пользу государства и граждан за 2016 год Андрей Товстыженко, ZN.UA

Из 10 млрд грн, которые, по словам генерального прокурора Украины, удалось взыскать в пользу государства в 2016 году, реально можно учитывать лишь 3,8 млрд грн. Об этом говорят результаты анализа, проведенного журналистами проекта " Наші гроші ".

Отмечается, что в ходе анализа данных о взыскании средств в пользу государства и граждан за 2016 год были обработаны более 5,6 тысяч судебных решений, предоставленных Генпрокуратурой. Журналисты нашли иски на общую сумму приблизительно в 9,6 млрд грн, а также подтверждения реальной защиты интересов государства и граждан на сумму в 3,81 млрд грн.

Наші гроші

В то же время, при анализе были выявлены проблемы в методологии подсчета данных о возмещении средств при прокурорском реагировании и представлении общественности реальных показателей.

При этом, из подтвержденной суммы в 3,8 млрд грн реально возвращенными средствами можно считать сумму 1,26 млрд грн. Эти средства – взысканные в пользу государства задолженности, штрафные санкции, возмещения и убытки. В данную сумму также вошли 2,85 млн грн взысканий в пользу несовершеннолетних.

Остальное – почти миллиард гривень – это стоимость имущества и земли, которые были вытребованы в пользу государства, в том числе – по разорванным в судебном порядке договорам купли-продажи, перехода в собственность государства и громады наследства от умерших и бесхозяйственного имущества.

По мнению журналистов, в отчет о достижениях государства в результате представительской деятельности прокуратуры в суде нельзя включать такие типы судебных взысканий:

- взыскание задолженностей и штрафов с государственных или коммунальных предприятий в пользу госбюджета;

- спор между государством и органом местного самоуправления, коммунальным учреждением либо госпредприятием относительно права собственности на имущество (при этом, прокуратура учитывает стоимость имущества);

- учет стоимости земли, возвращенной из аренды или с хранения.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года Генпрокуратура отчиталась о результатах работы Управления представительства интересов граждан или государства в суде за 2016 год. В пресс-службе ГПУ сообщили об удовлетворении более 4 тысяч исков прокуроров на 10 млрд грн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко уточнял, что из этих средств было возвращено земли на 5 млрд грн, недвижимости –на 1,5 млрд грн, а также 3,4 млрд грн удалось вернуть денежными средствами.