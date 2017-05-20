Из 88 поставленных в Ирак украинских БТР-4 завести удалось лишь 56 машин

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АКБ всех поставленных в Ирак БТР были выведены из строя и требовали замены.

Большая часть поставленных в Ирак украинских БТР были непригодны к использованию

Из 88 бронетранспортеров БТР-4, поставленных украинской стороной Министерству обороны Ирака в рамках проблемного "иракского контракта", завести удалось лишь 56. При этом, с места смогли сдвинуться лишь 34 машины.

Как пишет в своем материале для ZN.UA Дмитрий Менделеев, об этом говорится в письме, направленном в "Укрборонпром" бывшим руководителем компании "Укрспецэкспорт" А.Коваленко от 28 июля 2014 года. В данном документе подводятся итоги визита в июле 2014 года в Ирак инспекционной группы госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова" (ГП ХКБМ), направленной для проведения проверки качества продукции, поставленной Украиной министерству обороны Ирака.

"Особо впечатлительным с результатами инспекции лучше не знакомиться. Читателям с устойчивой психикой сообщим некоторые подробности. Из 88 бронетранспортеров БТР-4, поставленных в Ирак и проверенных харьковскими спецами, завести удалось только 56. Причем, 33 из 56 запустили только с помощью передвижных мастерских технического обслуживания. Из 56 заведенных машин тронуться с места смогли лишь 34. На десяти "бэтерах" были неисправны (либо вовсе отсутствовали) стартеры", - говорится в статье.

Кроме того, инспекторы ХКБМ зафиксировали дефекты в работе 4 прицелов и 8 панорамных устройств, 10 блоков системы управления огнем. Неисправными были признаны 6 установленных на бронетранспортерах пушек, 8 пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов.

"АКБ всех изделий выведены из строя и требуют замены на более совершенные. Иракская сторона самостоятельно закупила и установила на БТР-4 АКБ китайского производства… Представителями ГП ХКБМ проведены фотофиксация и документирование трещин в броневых корпусах", - цитирует Менделеев текст документа.

Как указывает Менделеев, письмо Коваленко направлено Р. Романову, который руководил "Укроборонпромом" в июле 2014 года. В связи с этим, следователи, ведущие так называемое "дело Саламатина" (Дмитрий Саламатин – экс-гендиректор ГК "Укроборонпром" (2010-2012); экс-министр обороны Украины (февраль-декабрь 2012 года) – ред.) не должны ограничивать рамки следственных действий изучением лишь "саламатинского" периода.

"Ведь с момента доклада А.Коваленко прошло почти три года. Этого срока для опытных менеджеров вполне достаточно, чтобы хоть как-то подправить ситуацию, а не делить ответственность за тяжкие последствия провальной сделки. Иностранному заказчику нет смысла доказывать, что все было "украдено до нас". Такого рода внешнеэкономические контракты (в соответствии с действующим украинским законодательством) выполняют субъекты хозяйствования, уполномоченные государством. В таких вопросах ссылки на "злочинних попередників" — не аргумент", - заключает автор.

Контракт на поставку бронетранспортеров "БТР-4" был подписан между дочерним предприятием государственной компании "Укрспецэкспорт" - Госпредприятием "Специализированная Внешнеторговая Фирма "Прогресс" и Главным управлением вооружения и обеспечения Министерства обороны Республики Ирак 25 сентября 2009 года. Контракт предусматривал экспортную поставку в Ирак 420 бронетранспортеров с боевыми модулями "Парус", комплектующими, тренажерами и сервисными услугами на общую сумму в 457,5 млн долларов.

В феврале 2013 года иракская сторона обвинила украинских производителей в срывах срока поставок и низком качестве продукции (Украина поставила в Ирак 88 единиц техники из предусмотренных контрактом 420). В январе 2014 года иракская сторона вернула Украине партию из 42 БТР-4, мотивируя это наличием трещин в бронированных корпусах техники.

Подробнее о срыве масштабных украинских военных поставок в Ирак и так называемом "деле Саламатина" читайте в статье Дмитрия Менделеева "Золотая броня" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".