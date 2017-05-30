Фонд "Демократические инициативы" обнародовал оценки экспертов блокады ОРДЛО

Абсолютное большинство опрошенных экспертов не поддерживали неправительственную акцию "блокады", однако по ряду причин – большинство поддержало решение о "блокаде" на официальном уровне.

Украинские эксперты изменили мнение о блокаде ОРДЛО после решения президента Штаб блокады торговли с оккупантами

Из 36 экспертов, опрошенных фондом "Демократические инициативы", 22 высказались против общественной акции блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В то же время среди тех же экспертов 20 поддержали решение СНБО от 15 марта об официальной блокаде ОРДЛО.

Среди основных причин поддержки "блокады" – нежелание поддерживать финансово боевиков и главарей "ДНР" и "ЛНР"; возможность экономического давления на Россию и необходимость соблюдения национальных интересов в отношениях с ОРДЛО.

Основная причина, по которой часть экспертов не поддерживает "блокаду", – осложнения последующей реинтеграции этих территорий в результате окончательного разрыва связей с Украиной и замещение их на связи с Россией.

Демократичні ініціативи

Наиболее популярным вариантом отношений с ОРДЛО среди опрошенных экспертов является сохранение экономической блокады с поддержкой гуманитарных отношений.

Опрошенные эксперты считают, что неправительственная акция блокады стала лишь поводом, но не реальной причиной изменения политики России, в частности относительно признания документов "ДНР-ЛНР" и "национализации" предприятий.

Опрос экспертов проведен Фондом "Демократические инициативы с 5 по 15 мая 2017 года при финансовой поддержке Международного Фонда "Видродження". Всего опрошено 36 экспертов.

Подробнее об обстоятельствах принятия решения об официальной торговой блокаде ОРДЛО читайте в статье Сергея Рахманина "оГРАБЛИнный президент" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".