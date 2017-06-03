Движение транспорта в Киеве на проспекте Свободы и Отрадном будет частично ограничено 5 июня

На пр. Свободы ограничат движение на участке ул. Порика до ул. Светлицкого.
Движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 17:00 на проспекте Отрадном на перекрестке с бульваром Вацлава Гавела, а также с 09:00 до 17:00 на проспекте Свободы на участке от ул. Порика до ул. Светлицкого.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 июня до 1 сентября закроют движение транспорта через путепровод около станции метро "Нивки". Путепровод над станцией метро "Нивки" в Киеве находится в аварийном состоянии. Центральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура. По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу.ZN.UA