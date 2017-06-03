Движение транспорта в Киеве на проспекте Свободы и Отрадном будет частично ограничено 5 июня

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На пр. Свободы ограничат движение на участке ул. Порика до ул. Светлицкого.

В понедельник 5 июня ограничат движение на пр.Свободы и Отрадном zagopod.com

В понедельник, 5 июня,на проспекте Свободы и Отрадном в Киеве будет частично ограничено в связи с фрезерованием дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе КГГА.

Движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 17:00 на проспекте Отрадном на перекрестке с бульваром Вацлава Гавела, а также с 09:00 до 17:00 на проспекте Свободы на участке от ул. Порика до ул. Светлицкого.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 июня до 1 сентября закроют движение транспорта через путепровод около станции метро "Нивки". Путепровод над станцией метро "Нивки" в Киеве находится в аварийном состоянии. Центральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура. По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу.