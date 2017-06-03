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Движение транспорта в Киеве на проспекте Свободы и Отрадном будет частично ограничено 5 июня

3 июня в 10:01

На пр. Свободы ограничат движение на участке ул.  Порика до ул. Светлицкого.

запрет передвижение военкомат
В понедельник 5 июня ограничат движение на пр.Свободы и Отрадном
zagopod.com
В понедельник, 5 июня, движение транспорта на проспекте Свободы и Отрадном в Киеве будет частично ограничено в связи с фрезерованием дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе КГГА.

Движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 17:00 на проспекте Отрадном на перекрестке с бульваром Вацлава Гавела, а также с 09:00 до 17:00 на проспекте Свободы на участке от ул.  Порика до ул. Светлицкого.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 июня до 1 сентября закроют движение транспорта через путепровод около станции метро "Нивки". Путепровод над станцией метро "Нивки" в Киеве находится в аварийном состоянииЦентральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура. По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги движение транспорт Свобода Киев
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