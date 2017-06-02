Депутат Добродомов призвал НАБУ проверить причастность Пашинского к исчезновению "бензина Курченко"

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Сергей Пашинский окончательно проиграл суд относительно "защиты его чести, достоинства и деловой репутации", связанный со скандалом вокруг нефтепродуктов Курченко.

НАБУ призвали разобраться с исчезновением "бензина Курченко" kompass.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины () должно начать проверку вероятной причастности народного депутата Сергея Пашинского к "исчезновению" 85 тысяч тонн нефтепродуктов, которые принадлежади структурам Сергея Курченко.

Об этом в своем блоге для "Украинской правды" пишет народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции Дмитрий Добродомов.

По его словам, Сергей Пашинский окончательно проиграл суд относительно "защиты его чести, достоинства и деловой репутации".

"Я вместе с нардепом Сергеем Соболевым, а также с "Савик Шустер Студией" и телеканалом "112 Украина" был в этом деле ответчиком. Вчера кассационная жалоба Пашинского была отклонена Высшим специализированным судом Украины. Клеветы в наших словах нет! НАБУ должно начать проверку вероятной причастности Пашинского к "исчезновению" 85 тысяч тонн нефтепродуктов, которые принадлежали структурам Сергея Курченко", – указал Добродомов.

Как указывает депутат, летом 2014 года, после побега Курченко, конфискованные у него нефтепродукты необходимо было передать в АТО. Однако, ГП "Укртранснефтепродукт", контролируемое людьми из окружения Пашинского, обращается в суд, и просит, чтобы нефтепродукты были переданы предприятию на хранение. Суд данную просьбу удовлетворяет.

"После чего произошел рейдерский захват нефтебаз. Неизвестные в масках совместно с сотрудниками МВД вывезли бензин. Бензин сразу же выставили на продажу, якобы – вышел срок годности. С нарушение всех норм, без аукционов и по сниженным ценам нефтепродукты были проданы в одни руки – компании "Укройлпродукт", которая принадлежит бизнесмену Сергею Тищенко, близкому соратнику Пашинского", – отмечает парламентарий.

После этого, Приморский суд Одессы принимает решение, которое фактически узаконивает данную схему. В результате, "Укройлпродукт" продал бензин потребителям по рыночным ценам.

По словам Добродомова, убытки государства в результате реализации данной схемы составили 250 млн грн. Часть этих средств "осела" на счетах в ПАО "Фортуна-Банк", принадлежащий Сергею Тищенко.

"Учитывая "плодотворную" работу ГПУ, которая уже два года игнорирует это дело, я даже не буду обращаться к Луценко. Поэтому прошу НАБУ забрать это дело у ГПУ и начать полноценное уголовное производство в отношении Пашинского и его вероятной причастности к хищению "нефтепродуктов Курченко", – заключил депутат.

В марте 2015 года директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в своей статье для ZN.UA писал, что нефтепродукты, принадлежащие беглому олигарху Сергею Курченко и российской компании "Роснефть", были экспроприированы и проданы при участии представителей "Народного фронта".

Продажа конфискованного топлива Курченко была поручена фирме "Укртранснефтепродукт" из орбиты Минэнергоугольпрома.

Детальнее читайте в стать Сергея Куюна для ZN.UA Путин всех помирит в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".