Боевикам "ЛНР" обещают по 300 тысяч рублей за участие в боевых действиях в Сирии - ИС

Сотрудники российских спецслужб активно проводят в Донбассе агитационную работу.

Боевиков ОРЛО заманивают на бойню высокими "зарплатами" ДАН

Агенты ФСБ РФ в Донбассе агитируют боевиков террористической организации "ЛНР" и население временно оккупированных районов Донбасса, обещая солидное материальное вознаграждение, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, представители ОО "Союз добровольцев Донбасса" во главе с Александром Бородаем и "Союза казаков - воинов России и Зарубежья" во главе с депутатом Госдумы РФ Виктором Водолацким и представителем в Донбассе Лисицыным, проводят соответствующую агитацию среди членов "казачьих формирований ЛНР". "Добровольцам" предлагается высокая зарплата (порядка 300 тысяч рублей в месяц) за участие в боевых действиях в Сирии.

Кроме того, российские спецслужбы проводят агитработу и на шахтах временно оккупированных территорий Донбасса. Так, на угольных предприятиях "ДТЭК Свердловантрацит" шахтерам предлагают пополнить ряды "народной милиции ЛНР".

"Администрация предприятий обязывает работников мужского пола посетить "военкоматы" для дальнейшего прохождения полевых сборов и отбора "кандидатов" (с выплатой заработной платы в размере тысячи рублей в день) и зачисления по их результатам в состав подразделений российско-террористических войск", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Ранее помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что более 600 боевиков террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" отбыли с Донбасса для участия в боевых действиях в Сирии.