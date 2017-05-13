Американские военные ограничили функции переданных Украине контрбатарейных радарных систем – Бутусов

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Контрбатарейные радары из США выдают точные координаты целей, но лишены функции корректировать собственный контрбатарейный огонь.

На контрбатарейных радарах, переданных Украине американской стороной, отключена часть функций milnavigator.com

Американская сторона ограничила часть функций поставленных в Украину радаров артиллерийской разведки, предназначенных для поиска и обнаружения артиллерийских батарей противника, что значительно снижает эффективность боевого применения украинской артиллерии.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет журналист и военный эксперт Юрий Бутусов. По его словам, предоставление Украине указанной техники имеет для ВСУ неоценимое значение, поскольку своих аналогичных радаров у Украины нет.

Американские радары сегодня выполняют основной объем работы по обнаружению артиллерийских позиций российских войск в Донбассе. США поставили украинской стороне несколько десятков комплексов. Среди них - мобильные комплексы ближнего действия типа AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49, с дальностью обнаружения до 10 километров, а также как минимум 6 мобильных комплексов AN/TPQ-36 с дальностью обнаружения до 24 километров.

"Однако есть и проблема: при поставке радаров американские военные ограничили функции этой техники. Радары выдают точные координаты целей, однако лишены функции корректировать собственный контрбатарейный огонь. То есть вычислять траектории своих собственных снарядов, которые летят для поражения батарей противника, и уточнять, насколько точно поражена вычисленная цель. Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны, до сих пор американская сторона не предоставляет коды доступа для изменения этих параметров. Это в значительной степени снижает эффективность боевого применения украинской артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы", - говорится в статье.

Автор отмечает, что поставки комплексов были обещаны госдепартаментом США еще в июле 2014 года. Тогда артиллерийские радары были призваны зафиксировать факт применения российской артиллерии с территории РФ по Украине.

"Война еще не стала войной механизированных соединений. И радары должны были, по замыслу Вашингтона, разоблачить российское участие, стать, по сути, инструментом мониторинга, а не боевым инструментом нанесения поражения российской армии. Именно отсюда родилось абсурдное ограничение, не позволяющее интегририровать радары в украинские волонтерские системы управления артиллерийским огнем. Ограничение функций должно было, по замыслу администрации Обамы, показать, что США не хотят эскалации войны, что эта мера направлена не на нанесение потерь российской армии, а на фиксацию нарушений", - указывает Бутусов.

По его словам, уже в августе 2014-го, после начала масштабного вторжения в Донбасс регулярной российской армии, это ограничение утратило свой смысл. Несмотря на это, при поставках радаров по-прежнему применяется давно устаревший подход.

"Причем подход этот просто поражает своим бюрократическим идиотизмом. Радар остается радаром, и поставки США однозначно говорят о поставках современного вооружения украинцам. Радары дают координаты российских батарей с высокой точностью. И при наличии простейших систем управления огнем украинцы насыпали и насыпают в ответ по этим координатам снаряды. Да, не так быстро и точно насыпают, как могли бы, но попадания все равно есть, все равно уничтожается техника и личный состав противника. Так в чем смысл ограничивать функционал радара? Почему не дать алгоритмы доступа в систему управления для интеграции с системой управления огнем?", - задается вопросом эксперт.

По мнению Бутусова, в данное решение вмешивались люди, не имеющие компетенции в военных вопросах, и решение имеет инерцию, которую невозможно пробить в Вашингтоне даже спустя годы.

Напомним, 2 июля прошлого года США передали Украине четыре контрбатарейные радарные системы AN/TPQ-36 и 10 систем AN/TPQ-49. Церемония передачи состоялась в аэропорту "Борисполь" при участии президента Петра Порошенко и тогдашнего посла США в Украине Джеффри Пайетта.

Подробнее о проблемных аспектах американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".