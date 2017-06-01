Правозащитники усомнились в объективности конкурса на должность директора Центра правовой помощи – заявление

Конкурс был проведен с существенными процедурными и нарушениями, что ставит под сомнение желание руководства Министерства юстиции исходить из принципа обеспечения независимости системы, прав человека и гражданских свобод.

Открытая общественная платформа развития украинской системы бесплатной правовой помощи сделала открытое заявление по результатам проведения конкурса на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи, которую ранее занимал Андрей Вишневский.

Правозащитники считают, что руководства Минюста сознательно создало условия, чтобы победу в конкурсе одержал заместитель министра.

К заявлению присоединились наблюдатели от общественности, принимавшие участие в работе конкурсной комиссии, а также "Лаборатория законодательных инициатив" и "Украинская школа политических студий".

Поддержать заявление могут все желающие на странице председателя организации Ларисы Денисенко в Facebook.

"Проведение Конкурса на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи произошло, на наш взгляд, со значительными процедурными и содержательными недостатками и нарушениями, а это ставит под сомнение желание руководства Министерства исходить из принципа обеспечения независимости системы, прав человека, интересов и свобод", – сказано в заявлении, обнародованном вечером в понедельник, 1 июня.

В частности, авторы заявления увидели признаки конфликта интересов и использования руководством Министерства юстиции административного ресурса, который повлиял как на ход конкурса, так и на его результаты.

Правозащитники утвержадют, что Минюст не обеспечил равные возможности для кандидатов, а также не определил четкие критерии оценивания.

Члены комиссии – сотрудники Минюста не могли объективно оценивать кандидата – заместителя министра.

Система оценивания (по баллу от члена комиссии) также ставила кандидатов в неравные условия: из восьми членов комиссии пятеро представляли Минюст, трое – неправительственные организации.

В результате, мнения представителей центрального аппарата Минюста и общественности в вопросе определения победителя конкурса оказались радикально противоположными.

"Все перечисленные недостатки, а также предоставлены преференции, работали в пользу кандидата, на время проведения конкурса занимал должность заместителя министра юстиции, и это не является допустимым исходя из принципов равенства и беспристрастности", – подчеркивают авторы заявления.

Активисты считают, что проведение конкурса подобным образом угрожает репутации Минюста и ставит под сомнение дальнейшую деятельность в рамках реформы системы правосудия.

"Мы ожидаем получить от Министерства юстиции объяснение такого проведения конкурса. Этим заявлением ставим вопрос о политической ответственности персонально министра юстиции Украины - Павла Петренко, а также первого заместителя министра - председателя комиссии Натальи Севостьяновой", – сказано в заявлении.

Правозащитники требуют отменить результаты конкурса и сформировать новую комиссию с участием разных заинтересованных сторон и международных партнеров.

В 2016 году Совет Европы провел оценку системы бесплатной правовой помощи в Украине. По ее результатам было отмечено, что Координационный центр по оказанию правовой помощи и его директор имеют приемлемый уровень независимости и ответственности за использование своих ресурсов и штата по отношению к исполнительной власти и парламенту.



Совет Европы также рекомендовал, чтобы директора Координационного центра назначали путем индивидуально-профессиональной оценки в порядке независимого отбора для публичных должностей, и чтобы срок, на который назначают директора, основания и порядок его увольнение было закреплен в законе о бесплатной правовой помощи.

Подробнее читайте в материле "Блеск и нищета бесплатной правовой помощи" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".