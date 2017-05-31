37% новостного потока на украинском ТВ составляют политические новости – исследование

Доля новостных сообщений с несколькими точками зрения на события по сравнению с предыдущими годами выросла.

Социологи проанализировали выпуски новостей ведущих украинских телеканалов

Более трети новостного потока в эфире украинских телеканалов составляют политические новости в Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного при участии ученых института социологии НАН Украины.

Как сообщает "Академия украинской прессы", исследование проводилось методом контент-анализа. Специалисты изучали новости прайм-тайма (19:00-23:00) семи ведущих украинских телеканалов – "Интер", "1+1", "Украина", СТБ, ICTV, UA:Перший и 5 канал.

"37% новостного потока – политические новости в Украине (в феврале 2017 – 40%, в июне 2016 – 32%, в сентябре 2015 года – 46%. Дифференциация каналов по этому показателю более определенная, чем в феврале нынешнего года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть новостных сообщений с несколькими точками зрения на события меняется в небольшом диапазоне, но в целом растет в сравнении с предыдущими годами (17% – в мае, 15% – в феврале, 12% – в 2016 году, 14% – в 2015).

Кроме того, в новостях о конфликте в Донбассе сохраняется тенденция к менее эмоциональной маркировке участников конфликта. В мае и феврале Россия и ее лидеры были доминантным контекстом обсуждения событий.

Отмечается, что новости мая имеют более оптимистический характер: конфликтная тональность обсуждения событий составляла 45% и снизилась с 52%, зафиксированных на первой неделе февраля.

В то же время, отличия в политических склонностях новостных программ каналов остаются отчетливыми.

Напомним, Украина поднялась до 102 места в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ". "Соседями" Украины в рейтигне оказались Гвинея (101 место), Непал (100) и Ливан (99), а также Бразилия (103), Кувейт (104) и Эквадор (105).