Проект украинской школьницы вошел в пятерку лидеров международного конкурса молодых ученых Intel ISEF

Украинские школьники продолжаю.ть покорять научный Олимп

Украинская школьница Валерия Тищенко заняла на престижном международном конкурсе молодых ученых Intel International Science and Engineering Fair () четвертое место.

Она представила проект "Производство электроэнергии при помощи волн на поверхности воды" в секции "Энергетика". Проект украинки позволяет получать электроэнергию, используя принципы электромагнитной индукции.

Валерия Тищенко учится в десятом классе Херсонского физико-технического лицея Херсонского городского совета при Херсонском национальном техническом университете и Днепропетровском национальном университете. Ранее она вышла в финал национального отборочного этапа "Intel Техно Украина".

Всемирный конкурс научных и инженерных достижений школьников 13-18 лет Intel ISEF проходил в Лос-Анджелесе, США. Он координируется некоммерческой организацией Society for Science and the Public. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 1700 участников из более чем 75 стран мира. Более двух десятков Нобелевских лауреатов и два лауреата медали Филдса в свое время были победителями этого конкурса.

Напомним, на ежегодной Европейской математической олимпиаде для девушек (EGMO-2017) в швейцарском Цюрихе победу одержала официальная участница от Украины Ольга Шевченко.

В прошлом году четверо украинских школьников вошли в ТОП-100 лучших юных ученых мира научного конкурса "Google Science Fair-2016".