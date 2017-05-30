Проект украинской школьницы вошел в пятерку лидеров международного конкурса молодых ученых Intel ISEF

Он позволяет получать электроэнергию при помощи принципов электромагнитной индукции.
Она представила проект "Производство электроэнергии при помощи волн на поверхности воды" в секции "Энергетика". Проект украинки позволяет получать электроэнергию, используя принципы электромагнитной индукции.
Валерия Тищенко учится в десятом классе Херсонского физико-технического лицея Херсонского городского совета при Херсонском национальном техническом университете и Днепропетровском национальном университете. Ранее она вышла в финал национального отборочного этапа "Intel Техно Украина".
Всемирный конкурс научных и инженерных достижений школьников 13-18 лет Intel ISEF проходил в Лос-Анджелесе, США. Он координируется некоммерческой организацией Society for Science and the Public. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 1700 участников из более чем 75 стран мира. Более двух десятков Нобелевских лауреатов и два лауреата медали Филдса в свое время были победителями этого конкурса.
Напомним, на ежегодной Европейской математической олимпиаде для девушек (EGMO-2017) в швейцарском Цюрихе победу одержала официальная участница от Украины Ольга Шевченко.
В прошлом году четверо украинских школьников вошли в ТОП-100 лучших юных ученых мира научного конкурса "Google Science Fair-2016".ZN.UA