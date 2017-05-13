Приборы МКС могли зарегистрировать следы темной материи

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Ученые смоделировали возникновение регистрируемых в космическом излучении антипротонов.

Приборы МКС зарегистрировали антипротоны NASA

Магнитный альфа-спектрометр, который установлен на Международной космической станции, зарегистрировал антипротоны. По мнению двух независимых групп ученых, возникновение антипротонов лучше всего объясняется участием темной материи . Выводы исследователей были опубликованы Physical Review Letters.

Одним из основных способов обнаружения темной материи на данный момент является "избыточных" космических лучей, которые, предположительно, образуются при аннигиляции сталкивающихся частиц темной материи. Это одна из сфер применения вынесенного в космическое пространство спектрометра.

Теперь же две группы ученых независимо друг от друга проанализировали последние данные по антипротонам космических лучей. Обе группы пришли к выводу об избыточности антипротонов, которая может указывать на частицы темной материи с массой порядка десятков ГэВ/с2.

В ходе исследования ученые из Германии исследовали два сценария: один с темной материей и другой — без нее. Они запускали симуляции для обоих случаев, регулируя различные параметры, чтобы получить картину событий, последствия которых наилучшим образом соответствуют наблюдаемым данным антипротонных, протонных и гелиевых космических лучей из AMS и других экспериментов. Выяснилось, что модель с участием темной материи, частицы которой имеют массу 80 ГэВ/c2, соответствует наблюдаемой в случае антипротонных измерений картине лучше, чем модель без оной.

Исследователи из Китайской академии наук провели независимый анализ, основанный на несколько иной стратегии. Ученые сосредоточились на соотношении количеств бора и углерода. В этом случае также оказалось, что наблюдаемая картина лучше всего достигается при участии частиц темной материи, имеющих массу от 40 до 60 ГэВ/c2.

Специалисты уже связали полученные данные с наблюдаемым избытком гамма-лучей из центра Млечного Пути, появление которых также связывают с темной материей.

Ранее сообщалось о том, что ученые разработали "план побега" информации из черной дыры, который бы не нарушал всех законов классической и квантовой физики, и рассказали о том, как подобный эксперимент можно было бы провести на практике. Для него потребуется астронавт, который будет находиться у "горизонта событий", электрон, который он будет держать в руках, и информация о направлении движения (спине) черной дыры. Измерив спин черной дыры и то, какими свойствами обладают частицы света, порождаемые излучением Хокинга, астронавт "отпускает" электрон за горизонт событий.