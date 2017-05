Китай может опередить США в разработке искусственного интеллекта - American Interest

Тем временем, Трамп сокращает государственные расходы на научные разработки.

Китай наращивает амбиции в области разработки искусственного интеллекта. Flickr/martin louis

Может ли Китай обогнатьв определении будущего технологии искусственного интеллекта? Многое указывают на то, что это вполне вероятно.

Об этом сегодня пишет The American Interest, напоминая о публикации The New York Times, в которой говорилось о приближении сдвига в балансе мировых технологических сил.

Китай годами лишь наблюдал за тем, как Запад разработает новые процессоры и программное обеспечение, на основе которых работают все современные технологии. Однако теперь он стал заметным игроком в развитии искусственного интеллекта, который станет важнейшей технологией будущего.

"Эксперты убеждены, что Китай только на один шаг позади от США", - писала New York Times, отмечая, что Пекин вкладывает огромные деньги в развитие технологии будущего.

Миллиарды долларов Китая идут на финансирование масштабных проектов, стартапов и академических исследований, связанных с искусственным интеллектом. Об этом изданию рассказали двое профессоров, которые консультировали американское правительство. Китайский частный сектор не менее углубленный в разработку, чем государственный. А иногда граница между ними розмывается. К примеру, корпорация Baidu, которую порой называют китайским Google, в этом году совместно с китайским правительством открыла совместную лабораторию для разработки искусственного интеллекта. В ней также будут работать ученые, которые раньше разрабатывали военных роботов для КНР.

Статья New York Times развеивает миф о том, что Пекин из-за чрезмерно регулируемой государственной системы не может эффективно развивать новые технологии и только разбрасывается деньгами. Как оказалось, он даже привлекает высококлассных западных ученых, которых приглашает работать в современных лабораториях в Китае, инвестирует деньги в перспективные американские стартапы и запускает тем самым руки в американских сектор разработки искусственного интеллекта. При этом, Китай смягчил регулирование, которое мешало проводить исследования в прошлом.

Пентагон тоже недавно бил тревогу в отчете с предупреждениями о проникновении Китая в американский технический сектор, что позволяет Пекину получить доступ к важным американским технологиям в сфере искусственного интеллекта. Американские военные уверяли, что эти технологии Китай может использовать в военных целях, а также усилить контроль за гражданами.

"К сожалению, китайский прорыв в искусственном интеллекте произошел как раз во времена, когда США готовятся сократить инвестирования в научные проекты. Бюджет, предложенный администрацией Дональда Трампа, предлагает сократить финансирование Национального научного фонда США на 10%, даже несмотря на то, что Китай готовится потратить миллиарды на исследования", - пишет The American Interest.

Издание добавляет, что увеличение расходов само по себе не гарантирует преимущество. Но оно указывает на то, что Пекин мыслит более стратегически в вопросе того, как развить технологии будущего и отобрать у США давнее первенство в разработке искусственного интеллекта.

Ранее издание Financial Times писало, что Канада хочет стать мировым лидером с разработки искусственного интеллекта. Вряд провинции Онтарио, правительство Канады и частные компании собираются вложить в создание и работу Vector Institute 170 миллионов канадских долларов, что равняется 127 миллионам долларов США.

Тем временем исследователи Google создали искусственный интеллект, способен учиться как человек. Стоит отметить, он не может использовать обобщенный опыт, на который опираются люди при решении новых задач, его запоминание носит несколько ограниченный характер.

Также сообщалось о том, что искусственный интеллект сравнялся в тесте IQ с четырехлетними детьми. Авторы использовали тест WPPSI третьего издания, который применяется для детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. Чтобы адаптировать издание для компьютерной программы, ученые использовали дополнительные модули, переводящие текстовый вопрос в набор ключевых слов.