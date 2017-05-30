Процессор стал конкурентом 16-ядерного процессора от AMD.

Intel разработала 18-ядерный процессор

Компания Intel представила 18-ядерный процессор i9-7980XE, который превосходит в производительности 16-ядерных процессор Threadripper от AMD, сообщает Engadget.

По словам разработчиков, процессор предназначен в первую очередь для геймеров. В перспективе он позволит комфортно транслировать игры на Twitch в разрешении 4K. Производительность чипа, по заявлению Intel, превышает один терафлопс.

Цена процессора составит от 1,999 долларов США.

Компания также представила версии ЦП с 10,12,14 и 16 ядрами по более низкой цене, которая будет стартовать от 999 долларов.

Все процессоры семейства i9 обладают тактовой частотой 3,3 гигагерца и способны "разгоняться" до 4,3 гигагерц при включенном режиме Turbo Boost 2.0, а также до 4,5 гигагерц с Turbo Boost 3.0. Кроме того, в линейке процессоров X-серии присутствуют 4, 6 и 8-ядерные модели i7 и i5-7640X.

Ранее сообщалось о том, что Intel инвестирует в создание квантового компьютера. Размер денежных вложений составит 50 миллионов долларов. За разработку компьютера возьмутся специалисты Организации прикладных исследований и Делфтского технологического университета в Нидерландах.