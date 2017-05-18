Топ Новости
<
>

Астронавт ESA опубликовал видео "встречи" полярного сияния и рассвета

18 мая в 17:02

Видео было снято с борта МКС.

млечный путь мкс
Опубликовано видео полярного сияния с борта МКС
twitter.com/Scott Kelly
Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал таймлапс видео полярного сияния.

"Таймлапс полярного сияния переходящего в рассвет. Подождите немного, первая яркая вспышка это не Солнце", - написал он в подписи к видео.

Читайте также: Приборы МКС могли зарегистрировать следы темной материи

В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги видео космос астронавт МКС
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...