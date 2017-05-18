Астронавт ESA опубликовал видео "встречи" полярного сияния и рассвета

Видео было снято с борта МКС.
"Таймлапс полярного сияния переходящего в рассвет. Подождите немного, первая яркая вспышка это не Солнце", - написал он в подписи к видео.
A timelapse of aurora into a sunrise. Wait for it, the first bright rise... is not the Sun! https://t.co/LOxBmd8bpp #proxima pic.twitter.com/pv56eBCCnz— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 17 травня 2017 р.
В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.ZN.UA