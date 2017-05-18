Астронавт ESA опубликовал видео "встречи" полярного сияния и рассвета

Видео было снято с борта МКС.

Опубликовано видео полярного сияния с борта МКС twitter.com/Scott Kelly

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал таймлапс видео полярного сияния.

"Таймлапс полярного сияния переходящего в рассвет. Подождите немного, первая яркая вспышка это не Солнце", - написал он в подписи к видео.

A timelapse of aurora into a sunrise. Wait for it, the first bright rise... is not the Sun! https://t.co/LOxBmd8bpp #proxima pic.twitter.com/pv56eBCCnz — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 17 травня 2017 р.

В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.