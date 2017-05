Астронавт ESA опубликовал видео "встречи" полярного сияния и рассвета

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал таймлапс видео полярного сияния.

"Таймлапс полярного сияния переходящего в рассвет. Подождите немного, первая яркая вспышка это не Солнце", - написал он в подписи к видео.

A timelapse of aurora into a sunrise. Wait for it, the first bright rise... is not the Sun! https://t.co/LOxBmd8bpp #proxima pic.twitter.com/pv56eBCCnz