ВККС пропустила на конкурсе в Верховный суд 80% судей, "забракованных" Общественным советом добропорядочности

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В конкурсе по-прежнему участвует председатель Верховного суда Ярослав Романюк, который приветствовал принятие "законов 16 января", а также председатель ОАСК Павел Вовк, живущий в незадекларированном доме.

ВККС очень лояльно относится к кандидатам в Верховный суд, занимающим высокие должности в нынешней судебной системе golos.com.ua

В 80% случаев Высшая квалификационная комиссия судей не согласилась с негативными выводами Общественного совета добропорядочности (ОСД) относительно кандидатов на должности судей нового Верховного суда, пишет в своей статье дляэксперт "Реанимационного пакета реформ" Михаил Жернаков.

Автор отмечает, что среди кандидатов, получивших "вето" от ОСД, но допущенных к следующему этапу конкурса ВККС – судьи Майдана, нарушители прав человека и судьи, которые не могут объяснить происхождение своего имущества. Общественная организация "ЧЕСНО" приводит несколько примеров, когда представители нынешней судебной власти получили пользовались слишком лояльным отношением членов комиссии.

"Председатель Верховного суда Ярослав Романюк после принятия диктаторских законов 16 января собрал брифинг и публично приветствовал их принятие. Во время собеседования Романюк признал, что поддержка законов 16 января была "ошибкой". Так же "ошибкой" г-н Романюк назвал лишение им 97-летней пенсионерки жилья и отказ на протяжении нескольких лет в защите нарушенного права, что детально описано в решениях Европейского суда по правам человека, который признал действия украинских судей грубым произволом и отказом в правосудии", – говорится в статье.

"Продолжает участвовать в конкурсе также Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк. Последний смог убедить ВККС в том, что на самом деле не живет в незадекларированном доме. Хотя утром 26 мая именно в этом доме кандидата вместе с бывшей женой обнаружило во время обысков НАБУ. Интересно также, что во время собеседований с главой ОАСК на самых интересных моментах удивительным образом исчезал звук, и активистам не удалось услышать все аргументы судьи относительно его достатка и политических связей (судья был помощником Кивалова и был замечен на встрече с "куратором" в прокуратуре и судах нардепом от БПП Александром Грановским)", – отмечает Жернаков.

По его словам, окончательно судьба этих и других кандидатов будет решаться на пленарных заседаниях ВККС, которые начнутся с 6 июня. На нем для преодоления негативного заключения Общественного совета добропорядочности комиссии нужно будет набрать две трети, т.е. 11 голосов из 16.

"Но вопреки многочисленным призывам общественности делать это открыто, обнародовав индивидуальные оценки членов комиссии кандидатам и рейтинг кандидатов до пленарного заседания, ВККС уже утвердила решение делать все на оборот", –заключает автор.

Подробнее о проблемах конкурса в новый Верховный суд и судебной реформе читайте в статье Михаила Жернакова "Старый новый Верховный суд" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".