Сейчас есть все возможности для "реанимации" уголовных дел относительно судьи КСУ Пасенюка – Трепак

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Несколько лет назад следователи активно "работали" по Пасенюку, и были убеждены, что расследование его коррупционных связей с судьей Зварычем имеет судебную перспективу.

В "деле Пасенюка" необходимо поставить точку tsn.ua

На сегодня есть все возможности для того, чтобы "реанимировать" уголовные производства в отношении судьи Конституционного суда Украины Александра Пасенюка, открытые несколько лет назад в связи с его возможной коррупционной связью с бывшим председателем Львовского административного апелляционного суда Игорем Зварычем.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак. По его словам, когда в 2008 году правоохранители документировали противоправную деятельность председателя Львовского административного апелляционного суда Зварыча, их внимание привлекла его тесная связь с Пасенюком.

"Было установлено, что Пасенюк настоятельно "пробивал" Зварыча на должность председателя апелляционного суда вопреки возражению секретариата президента, который возвращал ему материалы, указывая на установление обстоятельств, делающих невозможным такое назначение. Но Пасенюк был настойчивым, и президент в конце концов издал нужный указ", - указывает экс-замглавы СБУ.

Трепак отмечает, что тогда об особых отношениях Пасенюка и Зварыча начали говорить СМИ. Ссылаясь на процессуальные документы производства в отношении Зварыча, они сообщали о личном признании Зварычем фактов неоднократной дачи им взяток председателю ВАСУ Пасенюку. Были также опубликованы копии протоколов допросов Зварыча, в которых содержались его собственноручно написанные свидетельства о соответствующих фактах.

"Кроме того, в депутатском запросе Григория Омельченко, который он в 2011 г. направил генпрокурору Пшонке с просьбой подтвердить обнародованные факты о получении взяток Пасенюком и принять надлежащие процессуальные меры, речь шла о как минимум четырех эпизодах дачи Зварычем взяток Пасенюку на протяжении 2006–2008 гг.: 30 тыс. долл. — за перевод в Львовский апелляционный административный суд и назначение его председателем; 120 тыс. долл. — за прохождение документов на назначение председателем суда в секретариате президента; оплата отдыха, проживания и питания Пасенюка и его друзей (до 10 чел.) в 2006–2008 гг. на территории Львовской области; 140 тыс. долл. — за решение дела по гранитному карьеру (деньги передавались в рабочем кабинете Пасенюка)", - говорится в статье.

Тогда по этому делу были проведены допрос Пасенюка, его очная ставка со Зварычем, воспроизведение обстановки и обстоятельств событий в рабочем кабинете Пасенюка, которые фиксировались на видео и в протоколах этих процессуальных действий.

Трепак подчеркивает, что в тот период следователи активно "работали" по Пасенюку, и были убеждены, что расследование имеет судебную перспективу. Этого, однако, не произошло. По указанию руководства ГПУ, материалы, касающиеся Пасенюка, были выделены в несколько отдельных дел и направлены для расследования в прокуратуры западных областей. Помимо этого, один из заместителей генпрокурора отозвал постановления следователей о проведении необходимых экспертиз по данным материалам.

Подобное решение, как полагает Трепак, руководство ГПУ не могло принять без указания с самого верха.

"Считаю, что сейчас есть все возможности для того, чтобы "реанимировать" эти дела и провести их полное, всестороннее, объективное расследование, установив истину и поставив в них правовую точку. Думаю, что в этом должен быть заинтересован и сам Пасенюк, поскольку тогда он опровергал эту информацию", - заключает он.

Подробнее о специфике принятия и последствиях решения ВАСУ о возобновлении Александра Пасенюка в статусе судьи КС читайте в статье Виктора Трепака "Почему не тонет Пасенюк? История судьи, незаменимого для четырех президентов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".