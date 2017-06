Евросоюз собирается продлить запрет на инвестиции в Крым еще на год

Послы стран-членов Европейского союза собираются принять решение о продлении ограничительных мер по инвестициям в Крым еще на один год. Заседание, на котором послы могут принять подобное решение, должно состояться на следующей неделе, сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвак.

"Послы ЕС, вероятно, на следующей неделе продолжат запрет на инвестиции из ЕС в Крым еще на один год", - написал Йозвяк в своем Twitter.

Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine #Russia