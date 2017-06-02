Евросоюз собирается продлить запрет на инвестиции в Крым еще на год

Запрет должны продлить на следующей неделе.
"Послы ЕС, вероятно, на следующей неделе продолжат запрет на инвестиции из ЕС в Крым еще на один год", - написал Йозвяк в своем Twitter.
продлят санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру. ZN.UA
Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 червня 2017 р.