Евросоюз собирается продлить запрет на инвестиции в Крым еще на год

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Запрет должны продлить на следующей неделе.

ЕС собирается продлить Крымские санкции еще на год Flickr/Rock Cohen

Послы стран-членов Европейского союза собираются принять решение о продлении ограничительных мер по инвестициям в Крым еще на один год. Заседание, на котором послы могут принять подобное решение, должно состояться на следующей неделе, сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвак.

"Послы ЕС, вероятно, на следующей неделе продолжат запрет на инвестиции из ЕС в Крым еще на один год", - написал Йозвяк в своем Twitter.

Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 червня 2017 р.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июнепротив России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.