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Евросоюз собирается продлить запрет на инвестиции в Крым еще на год

2 июня в 12:16

Запрет должны продлить на следующей неделе.

Флаг Евросоюза
ЕС собирается продлить Крымские санкции еще на год
Flickr/Rock Cohen
Послы стран-членов Европейского союза собираются принять решение о продлении ограничительных мер по инвестициям в Крым еще на один год. Заседание, на котором послы могут принять подобное решение, должно состояться на следующей неделе, сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвак.

"Послы ЕС, вероятно, на следующей неделе продолжат запрет на инвестиции из ЕС в Крым еще на один год", - написал Йозвяк в своем Twitter.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то,  что Евросоюз и страны G7 в июне продлят санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Украина Крым Европа санкции
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