Депутаты от "Оппоблока" и бизнесмены отметили день рождения Фирташа в Вене

Среди гостей олигарха были замечены Левочкин, Папиев и братья Суркисы.

Фирташ отметил 52-й день рождения в Вене 112 Украина

Бизнесменотметил свой 52-й день рождения в Австрии. Празднование длилось около трех часов в венском замке Кобург, на территории которого находятся шесть винных погребов, два ресторана, сад и праздничные залы.

Как стало известно журналистам проекта "Схемы", соратники Фирташа сейчас неохотно контактируют олигархом, так как следствие в его отношении ведут правоохранительные органы нескольких государств, в том числе США.

Тем не менее, на день рождения Фирташа в Вену прилетел его давний бизнес-партнер, народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин. Компанию ему составили братья Игорь и Григорий Суркисы, которые покинули празднование в одном автомобиле с Левочкиным.

Кроме того, в объектив видеокамеры попали также члены парламентской фракции "Оппоблока" Михаил Папиев и Иван Мирный, а также бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорь Воронин. В 2006 году он был назначен председателем правления ЗАО "Укргаз-Энерго", которую основали "Нафтогаз Украины" и скандально известная "Росукрэнерго", одним из собственников которой был Фирташ.

По возвращении в Украину Мирный и Папиев неохотно комментировали свои контакты с Фирташем.

Как известно, Дмитрий Фирташ обратился в Конституционный суд Австрии, чтобы избежать экстрадиции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов . В США его обвиняют в попытке с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов получить разрешения на добычу титана в Индии, а также в использовании американских счетов и серверов трансфере взятки индийским чиновникам.

21 февраля Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.

В тоже время, австрийский адвокат украинского олигарха подтвердил его задержание сразу же после заседания суда и сообщил о намерении обжаловать это решение в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека.