Опубликована неизданная песня группы Radiohead

Трек был записан в 1996 году.

Опубликована неизвестная песня Radiohead

Ведущий BBC Radio 6 Стив Ламак представил в эфире песню I Promise группы Radiohead , которая не была опубликована ранее. Запись передачи была опубликована на сайте радиостанции

Трек был записан еще в 1996 году, но не вошел ни в один из альбомов коллектива. По словам Ламака, запись более 20 лет пролежала в архивах и считалась утерянной. При этом музыканты несколько раз исполняли песню на концертах.

Песня войдет в альбом OK NOT OK Сomputer, который станет юбилейным переизданием классического диска OK Computer к его 20-летию.

Позже группа опубликовала официальное видео на песню.

Ранее сообщалось о том, что Radiohead удалили всю информацию о себе с сайта и официальных страниц в социальных сетях. Кроме того, в конце апреля фанаты группы получили листовки с загадочной фразой "Burn The Witch". По мнению некоторых СМИ, такие действия группы были часть промо-кампании перед выходом нового альбома.