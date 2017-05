Определены все финалисты "Евровидения-2017"

В финале песенного конкурса выступят 26 исполнителей.

Финалистами "Евровидения" стали представители 26 стран Eurovision.tv

В Киеве прошли уже оба полуфинала конкурса "Евровидение-2017", по результатам которых определены все финалисты песенного конкурса. В финал, который состоится уже завтра, вышли представители 26 стран.

Итак, по результатам первого полуфинала в финал вышли исполнитель из Швеции - Робин Бенгтссон (Robin Bengtsson) с композицией "I Can't Go On", исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль (Salvador Sobral), группа Sunstroke Project из Молдовы, представительница Азербайджана Дихаж (Dihaj), певица из Греции Деми (Demy), исполнительница из Польши Кася Мош (Kasia Moś), участник из Армении Арцвик (Artsvik), участник из Австралии Исайя (Isaiah), представитель Кипра Овиг (Hovig), участница из Бельгии Бланш (Blanche).

По результатам воторого полуфинала в финал прошли представитель из Болгарии Кристиан Костов (Kristian Kostov), дуэт из Беларуси Naviband, Жак Худек (Jacques Houdek) из Хорватии, исполнитель из Венгрии Джоси Папай (Joci Pápai), певица из Дании Аня (Anja), исполнитель из Израиля IMRI, дуэт из Румынии Илинка и Алекс Флорея (Ilinca ft. Alex Florea), исполнитель JOWST из Норвегии, представительницы Нидерландов OG3NE, представитель Австрии Натан Трент (Nathan Trent).

Также в финал по условиям конкурса всегда выходят Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, а также представитель принимающей страны, которой в этом году стала Украина.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.