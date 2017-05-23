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Фотограф Обамы сделал фотосессию для президента из "Карточного домика"

23 мая в 14:14

В рамках промо-кампании 5 сезона сериала Кевин Спейси вживался в образ президента США на улицах Вашингтона.

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Фото Pete Souza / House of Cards / Facebook

Американский фотограф Пит Соуза, работавший с президентом Бараком Обамой в течении его двух президентских сроков, впервые после отставки из Белого дома сделал официальную фотосессию для нового "президента США", сообщает CNN.

На этот раз он работал на президента США Френка Андервуда, главного героя сериала "Карточный домик". Соуза снимал "главу государства", роль которого исполняет актер Кевин Спейси, на узнаваемых вашингтонских локациях. Актер в образе президента США появляется в метро и на вокзалах, у памятников культуры, заглядывает в местные рестораны и общается с согражданами.

Фотографии станут частью промо-кампании популярной политической драмы. Фотосет приурочен к выходу 5 сезона сериала. 1 серия появится на Netflix 30 мая. 

Пит Соуза покинул Белый дом после ухода с поста Барака Обамы в 2016 году. В ноябре 2017 выйдет его книга "Обама: Интимный портрет".  

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По материалам: Новое время
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Тэги президент США фото сериал актер Вашингтон фотограф
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