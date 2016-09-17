Лещенко объяснил, почему ГПУ "воюет" с НАБУ

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По его словам, Генпрокуратура и президент видят угрозу в НАБУ для себя.

Лещенко считает, что Порошенко и его друзья боятся НАБУ. yes-ukraine.org

Главная проблема отсутствия борьбы с коррупцией - это недостаточная политическая воля у нынешней власти Украины. Об этом сказал на саммите YES депутат

Он обратил внимание на конфликт между Гепрокуратурой и НАБУ, обе из которых должны бороться против коррупции.

"С одной стороны есть ГПУ - это не просто коррумпированное ведомство, но и наименее реформированное. Там есть люди, которые не просто обвиняются в коррупции, они имеют за плечами преступления физических нападений. И Генпрокурор не уволил этих людей. У нас есть целое ведомство политических преследований. И его не ликвидировали, а просто переименовали. С другой стороны в конфликте стоит НАБУ, которое имеет хорошую репутацию и абсолютно новое, не коррумпированное ведомство. Президент и его друзья поняли, что это серьезная сила и угроза", - сказал Лещенко.

Он также добавил, что президент ответственен за борьбу с коррупцией, и так, по его словам, считают большинство украинцев. Главным двигателем антикоррупционных усилий Лещенко считает СМИ, которые проводят серьезные журналистские расследования. Однако, по его словам, ГПУ никак не реагирует на такие разоблачения и огласки, хотя должен бы.

Напомним, 17 августа, генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, чтобы обсудить конфликт между сотрудниками ГПУ и НАБУ.

На следующий день на совместной пресс-конференции руководители НАБУ и ГПУ сообщили, чторасследование инцидента поручено СБУ.

12 августа начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил, что были избиты три сотрудника прокуратуры спецназом НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник заявил о задержании ГПУ двух "технических" работников НАБУ, проводивших негласные следственные действия.