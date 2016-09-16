Луценко отказался публично дискутировать с Лещенко о коррупции

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Депутат назвал поступок генпрокурора неуважением к украинскому обществу и зарубежной аудитории.

Луценко отказался от участия в панели YES по борьбе с коррупцией из-за Лещенко obozrevatel.com

Генеральный прокуроротказался участвовать в панельной дискуссии, включенной в программу форума "Ялтинская европейская стратегия-2016", сославшись на участие в ней народного депутата от "Блока Петра Порошенко"

"Луценко, как и министр внутренних дел Арсен Аваков, отказался от участия в панели "Борьба с коррупцией" на 13-й ежегодной встрече YES по моральным причинам, поскольку третьим участником данной панели является народный депутат Сергей Лещенко", - сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 16 сентября.

По словам Сарган, Луценко посчитал "говорить о коррупции с Лещенко неприличным и неприемлемым".

Сергей Лещенко отреагировал на это заявление, назвав отказ генпрокурора от дискуссии проявлением неуважения к украинскому обществу и международной аудитории форума.

"Генпрокурор Луценко отказался от участия в дискуссии о коррупции в Украине якобы из-за меня. Это называется "нашел отмазку". Настоящая причина гораздо банальнее - этому человеку нечем похвастаться за четыре месяца работы в должности", – написал политик на своей странице в Facebook.

Скандал вокруг народного депутата Сергея Лещенко и его девушки Анастасии Топольской возник после публикации 6 сентября блогером Андеем Дзиндзей информации о том, что Лещенко купил квартиру в элитной новостройке на ул.Франко в центре Киева площадью 200 квадратных метров за 350 тыс. долларов, или около 7,5 млн грн. Позже адвокат Алексей Шевчук обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России".

Сам Лещенко утверждает, что купил квартиру на свои сбережения во времена работы в "Украинской правде", а также на часть денег, взятых в долг у Алены Притулы "сроком на 10 лет". Квартира сейчас оформлена на него, но совладельцем позже станет Анастасия Топольская. "В декларации за 2016 год все это будет отображено", - пообещал Лещенко.