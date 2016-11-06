Путин тайно обсуждал с Януковичем доказательства незаконных выплат Манафорту – Newsweek

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Янукович заверил российского президента, что документальных доказательств нелегальных выплат Манафорту не существует.

Путин очень озаботился проблемами в избирательном штабе Дональда Трампа

Президент РФ Владимир Путин провел тайную встречу с беглым президентом Украины Виктором Януковичем в связи с раскрытием информации о получении политтехнологом кандидата в президенты США Дональда Трампапочти 13 млн долларов из "черной кассы" Партии регионов.

Как сообщает Newsweek, ссылаясь на информацию от западной разведки, встреча прошла возле Волгограда, вскоре после резонансной публикации the New York Times о сотрудничестве американского политтехнолога с Виктором Януковичем. Темой встречи стали доказательства незаконного получения Манафортом денег от Партии регионов.

Отмечается, что Янукович заверил Путина в том, что никаких документальных подтверждений незаконных выплат Манафорту не существует, хотя президент РФ заявил своим приближенным, что не верит украинскому экс-президенту.

Ранее в материале The New York Times со ссылкой на НАБУ говорилось, что Манафорт мог получить 12,7 млн долларов от партии Януковича. Данные "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой имя Манафорта фигурирует 22 раза, говорят о том, что он мог тайно получить 12,7 млн долларов из Украины в период с 2007 по 2012 год. "Цель выплат неясна", - говорится в статье. Однако, получил ли он эти деньги неизвестно, поскольку подписи могли принадлежать другим людям. Адвокат главы предвыборного штаба Трампа заявил изданию, что П.Манафорт не получал "никаких подобных денежных выплат".

Напомним, 18 августа НАБУ подтвердило, что в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов фигурирует бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича и один из руководителей предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Издание Washington Post, тем временем, подметило, что Манафорт помогал Трампу теми же методами, что и Януковичу, пытаясь создать в США страх перед "фальсификацией" выборов.