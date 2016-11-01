Путин и Трамп разделяют угрожающие взгляды – WP

Победа республиканца на выборах позволит российскому автократу реабилитироваться.

Путин и Трамп невероятно точно повторяют риторику друг друга. Flickr/Johnny Cobra Romero

Одна из самых больших выдумок- это убеждение, что политическая система США такая же коррумпированная, такая же авторитарная и основана на внешней агрессии, как и его собственный режим. На прошлой неделе на саммите в Сочи он снова об этом говорил. Каждое преступление Кремля он оправдывал сравнением с "аналогичными" делами американского "правящего класса".

Об этом в редакционной статье пишет Washington Post. Российское вторжение в Крым и на Восток Украины Путин оправдывал кампаниями НАТО в Косово или в Боснии и Герцеговине в 90-х годах. Администрация Обамы обвинила Россию в попытке вмешиваться в американские выборы? Путин вспомнил свои старые обвинения в том, что Госсекретарь Хиллари Клинтон якобы "стояла за организацией протестов" в Москве, когда российская власть в очередной раз сфальсифицировала выборы.

"Большинство граждан не имеют реального влияния на политический процесс, прямого и реального влияния на власть", - уверял Путин.

При этом утверждение, что он поддерживает Дональна Трампа на выборах, российский президент назвал "пропагандой", организованной лагерем Хиллари Клинтон. Но он добавил, что Трамп "представляет интересы большой части американского общества, которое устало от элит, удерживающих власть десятилетиями... и не хотят, чтобы власть передали по наследству".

Может эти слова и не были поддержкой, но Путин и Трамп имеют необычайную способность повторять слова друг друга. Тема, которая, казалось, смогла спровоцировать Путина, касалась Алеппо, где российские и сирийские бомбардировки уничтожают жилье мирных жителей, больницы и гуманитарные конвои ООН.

"Мы постоянно слышим Алеппо, Алеппо, Алеппо", - жаловался российский президент, сравнивая российские жестокие бомбардировки с американским наступлением на город Мосул в Ираке, который захватили террористы "Исламского государства". Но различия между этими действиями на самом деле есть. Если Мосул захватили экстремисты, которые держат в рабстве женщин и обезголовлюють несогласных, оппозиционные силы в Алеппо лишь хотят свергнуть кровавый режим Асада. США и их союзники не атакуют больницы или международные гуманитарные группы в Мосуле. И если кампания в Мосуле имеет широкую международную поддержку, только Россия, режим Асада и Иран поддерживают бомбардировки в Алеппо.

Большинство людей, которые живут в отрытых обществах, хорошо осведомлены и понимают, насколько циничны и лживы сравнения Путина. Но российская пропаганда затмевает западную мысль. Трамп также принял взгляды Путина. Он постоянно поддерживает Москву и призывает Запад присоединиться к России в войне против "терроризма", а Алеппо республиканец называет "в основном потерянным" городом.

Если Трамп победит на выборах в США, у американцев будет президент, который не видит существенной разницы между российскими и американскими военными операциями на Ближнем Востоке. А Путин будет реабилитирован, потому что моральный разрыв между его режимом и Белым домом будет тяжело определить.

Ранее публицист Энн Эплбаум на страницах Washington Post писала, что Трамп начал говорить про Третью мировую войну не просто так. Республиканец постоянно повторяет российскую пропаганду. И поскольку ядерные угрозы снова транслююються российскими государственными СМИ, Трамп также подхватил их.

Недавно в интервью Financial Times Друг Путина Сергей Иванов объявил, что новая холодная война уже идет. По его словам, в Москве оскорблены "антироссийской риторикой", которая звучала во время избирательной кампании в США. Однако, Кремль надеется, что "американский прагматизм возьмет верх". При этом он подчеркнул, что ядерные угрозы, которые звучат из Москвы - это "шум", и обеим сторонам хватит мудрости не развязывать ядерную войну.