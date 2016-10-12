В Минсоцполитики насчитали 68 погибших детей за все время АТО

За первую половину года 1798 детей потеряли родителей-военных.

Еще 152 ребенка получили ранения gorka.by

По данным Министерства социальной политики Украины, с момента начала проведения антитеррористической операции погибли 68 детей и 152 ребенка были ранены, сообщил заместитель министра по вопросам европейской интеграции Сергей Устименко во время парламентских слушаний.

Он также отметил, что за первую половину 2016 года зарегистрировано 1798 детей, чьи родители-военнослужащие погибли в зоне АТО или умерли от ранений, сообщает УНИАН.

Сергей Устименко подчеркнул, что существует угроза безопасности детей, которые проживают в населенных пунктах на линии соприкосновения и добавил, что вопрос соцзащиты детей в условиях АТО является ключевым в работе министерства.

По данным Министерства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в ОРДЛО находятся 450 тысяч детей.

В статье для ZN.UA "Серая зона" войны: ненависть vs вера, любовь..." обозреватель Елена Розвадовская пишет о самой трудной стороне конфликта - психологической. "С самого начала я приняла для себя решение: не поддаваться соблазну делить детей на наших и "сепарских", - пишет автор, отмечая, что дети на войне изначально становятся заложниками жестоких взрослых игр.

Подробнее о фактах привлечения детей к террористической деятельности боевиками читайте в статье Сергея Зубченко "Дети войны: как Россия привлекает украинскую молодежь с временно оккупированных территорий к террористической деятельности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".