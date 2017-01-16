Охендовский примет участие в одновременном допросе НАБУ с неизвестным ему заранее лицом

Защита главы ЦИК будет добиваться отвода детектива, ведущего досудебное следствие по его делу.

Очная ставка Охендовского с "неизвестным лицом" все же состоится

Глава Центральной избирательной комиссиинамерен принять участие в одновременном допросе НАБУ с неизвестным ему заранее лицом в рамках дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Как сообщают "Українські новини", Охендовский рассказал, что его защита получила от НАБУ повестку о необходимости явиться в бюро 16 января для проведения данных следственных действий. В повестке, при этом, не было указано, кто еще будет принимать участие в допросе.

"Во избежание имевших место в прошлом инсинуаций со стороны НАБУ хочу сообщить, что вместе с моими адвокатами мы явимся сегодня на указанное следственное действие и будем принимать в нем самое активное участие. Я неоднократно говорил о том, что являюсь сторонником максимальной открытости по этому фейковому делу", - заявил глава ЦИК.

Он также рассказал, что его адвокаты все еще не могут ознакомиться с материалами досудебного следствия, что является системным нарушением УПК.

"Мы будем вынуждены подавать жалобы и просить об отводе детектива ведущего досудебное следствие по этому делу", - заключил Охендовский.

Как сообщало ранее ZN.UA, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком.

По информации источников ZN.UA в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должен был состояться в понедельник, 26 декабря. Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление главы ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, которая касается его обвинений в получении взяток в особо крупны размерах.

Адвокат главы ЦИК Андрей Смирнов сообщал о переносе очной ставки на 16 января, в то время как сам Охендовский заявил, что одновременный допрос вообще не был запланирован.

13 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.