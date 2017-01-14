В НАБУ прокомментировали результаты конкурса на должность главы Одесского теруправления

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Журналисты напомнили об участии Дмитрия Руденко в уголовном преследовании винницкого правозащитника Дмитрия Гройсмана.

У Сытника пообещали не торопиться с назначением Руденко на должность главы Одесского теруправления НАБУ Кадр/YouTube

Представители Совета общественного контроля принамерены пригласить на заседание Дмитрия Руденко, который выиграл конурс на должность главы Одесского теруправления НАБУ, и задать ему вопросы в связи с опубликованной в СМИ информацией о его деятельности во время службы в винницкой милиции.

Национальное антикоррупционное бюро Украины напомнило, что конкурсная комиссия, состоящая из представителей гражданского общества, не назначает на должности в НАБУ, а дает рекомендации о назначении победителей конкурса.

В НАБУ уточнили, что перед назначением победитель конкурса должен пройти проверку на полиграфе. Решение о назначении на должность принимается по результатам проверки, а также анализа информации из открытых источников.

"Мы благодарим журналистов, общественных активистов и общество за внимание к работе НАБУ и к кандидатам, принимающим участие в открытых конкурсах на должности в Бюро", – сказано в сообщении пресс-службы НАБУ, распространенном поздним вечером в пятницу, 13 января.

Как сообщалось, 13 января конкурсная комиссия при НАБУ объявила победителем конкурса на должность главы Одесского территориального управления Бюро Дмитрия Руденко, ранее занимавшего различные должности в УМВД в Винницкой области.

В этот же день в ряде СМИ появились сообщения, что в 2010-2011 года Руденко, будучи начальником отдела следственного управления УМВД Украины в Винницкой области, принимал участие в фальсификации уголовного дела против правозащитника Дмитрия Гройсмана. Милиция инкриминировала адвокату, председателю Винницкой правозащитной группы, опубликовавшему фотографию каменного фаллоса на фоне Конституци Украины, распространение порнографии и надругательство над государственными символами.

В августе 2013 года Гройсман скончался от сердечного приступа. Суд посмертно оправдал правозащитника в связи с отсутствием состава преступления.

Конкурс на должность главы Одесского теруправления НАБУ начался 1 ноября 2016 года. Участие в нем принимали 47 кандидатов. К собеседованию по итогам тестирования были допущены 29 человек.

Полномочия Одесского управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.