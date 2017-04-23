На сегодня в Украине есть 25 тысяч семейных врачей - Супрун

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После запуска медицинской реформы зарплата врачей, работающих на первичном уровне, вырастет почти в шесть раз, заверила глава Минздрава.

В Минздраве обещают, что Украине хватит семейных врачей для запуска медицинской реформы informatio.ru

В настоящий момент в Украине есть 25 тысяч семейных врачей, а медицинские университеты ежегодно выпускают пять тысяч молодых специалистов, заявила в комментарииминистр здравоохранения Ульяна Супрун.

Она также отметила, что сумма в 210 грн, которая будет "ходить" за пациентом после запуска реформы первичного уровня медпомощи, была предусмотрена еще в 2016 году, когда формировался бюджет-2017, а сейчас пересмотрена в сторону увеличения.

"210 грн были предусмотрены еще в 2016 г., когда формировался бюджет-2017. За основу брали бюджет на первичку — 20% от общего. Сейчас есть более точные расчеты, это уже не 210 грн, а больше. Если врач будет работать как ФЛП, эти средства будут приходить на его счет. А если останется при центре ПМСП — деньги будет получать центр. А врачу будут выделять средства за каждого пациента, с которым он подписал договор", - отметила она.

По словам Супрун, после запуска реформы зарплата врачей, работающих на первичном уровне, вырастет почти в шесть раз.

В то же время, научный консультант Института общественно-экономических исследований кандидат экономических наук Игорь Яковенко в комментарии ZN.UA выразил мнение, что Украина может столкнуться с острой нехваткой семейных врачей.

"Если население Украины, которое, по данным Госкомстата, составляет 42 млн 603 тыс. граждан, поделить на этот норматив, то потребность составит почти 18 тысяч семейных врачей. А по данным за 2011 г., у нас их было 8140. За прошедшее время вряд ли существенно увеличилась эта цифра, скорее наоборот, ведь врачи являются одной из самых больших групп трудовой иммиграции. Очевидно, значительная часть населения Украины так и не сможет найти себе семейного врача", - указал он.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, 15 марта представившее свой законопроект, касающийся медицинской реформы, требует его утверждения Верховной Радой до 16 мая.

Подробнее о перспективе запуска медицинской реформы в Украине в статье Ольги Скрипник "Медицинская реформа за 210 гривен" в еженедельнике "Зекало недели. Украина".