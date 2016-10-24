ГПУ открыла уголовное дело против директора НАБУ

В прокуратуре считают, что Сытник не задекларировали квартиру в Харьковской области.

У Луценко заинтересовались декларацией Сытника Василий Артюшенко, ZN.UA

Директор Национального антикоррупционного бюросообщил, что Генеральная прокуратура Украины открыла в его отношении уголовное производство.

"По мне вообще ГПУ еще одно дело возбудило, очередное. По квартире в Купянске (районный центр в Харьковской области, - Ред.), которую я не задекларировал. И которая мне не принадлежит. Внес это дело, по-моему, Юрий Столярчук (заместитель генерального прокурора, – Ред.)", – заявил Сытник в интервью Страна.ua, опубликованном в понедельник, 24 октября.

По словам Сытника, сотрудники НАБУ сталкиваются с давлением со стороны других правоохранительных органов.

"Уголовные дела, прослушка, слежка — праздник, который всегда с тобой", – отметил директор Бюро.

Сытник также сообщил, что его первого заместителя Гизо Углаву хотят лишить украинского гражданства.

"По моему первому заместителю сейчас готовится иск в суд по лишению его гражданства Украины", – уточнил руководитель НАБУ.

Напомним, 17 августа, генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, чтобы обсудить конфликт между сотрудниками ГПУ и НАБУ.

На следующий день на совместной пресс-конференции руководители НАБУ и ГПУ сообщили, чторасследование инцидента поручено СБУ.

12 августа начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил, что были избиты три сотрудника прокуратуры спецназом НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник заявил о задержании ГПУ и пытках двух "технических" работников НАБУ, проводивших негласные следственные действия.

Как пишет бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак в своем материале для ZN.UA, новая властная команда взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы (ГПУ, СБУ и МВД) и активно занимается "приручением" новых - НАБУ и САП.

Подробнее о ситуации с антикоррупционными органами в Украине читайте в статье Виктора Трепака "Правоохранительная реформа на финишном старте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".