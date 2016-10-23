Посол США просила Порошенко не ограничивать независимость и полномочия НАБУ - Трепак

Фактически США предъявили верховной власти Украины дипломатический ультиматум, считает Трепак.
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA со ссылкой на собственные источники бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак.
"Фактически США предъявили верховной власти Украины дипломатический ультиматум, невыполнение которого чревато для нее негативными последствиями. А это значит: главный стратегический международный партнер Украины убедился в том, что политическое руководство Украины взяло курс обратно в прошлое; что его проевропейская риторика явно не согласуется с его действиями", - говорится в статье.
Как отмечает Трепак, судя по всему, генпрокурор Ю.Луценко пытался как-то сгладить критическое отношение к идее законопроекта о расширении полномочий генпрокурора в части определения подследственности коррупционных дел и Генпрокуратуры как инициатора его разработки при личной встрече с руководителями иностранных дипломатических представительств государств — членов ЕС, США и Японии, когда заверил их в том, что его "ведомство занимает исключительно конструктивную позицию и не намерено посягать на независимость новосозданных антикоррупционных органов".
Напомним, как пишет Трепак, новая властная команда взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы (ГПУ, СБУ и МВД) и активно занимается "приручением" новых - НАБУ и САП.
Подробнее о ситуации с антикоррупционными органами в Украине читайте в статье Виктора Трепака "Правоохранительная реформа на финишном старте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA