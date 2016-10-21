Астрономы впервые увидели наступление зимы на Титане

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Наступление зимы на спутнике Сатурна сопровождается ураганами и бурями.

На южном полюсе Титана наступает зима NASA

Ученые с помощью аппарата Cassini впервые увидели, как наступает зима на спутнике Сатурна Титане. Как сообщается на сайте NASA , исследователи заметили существенные атмосферные изменения в южном полушарии спутника.

В верхних слоях атмосферы на южном полюсе Титана начал формироваться обширный мощный циклон. Кроме того, наступление "полярной ночи" на спутнике Сатурна сопровождается появлением в его атмосфере бензола, метилацителена и других сложных углеводородов, которых раньше ученые не наблюдали.

Наблюдение смены времен года на Титане стало возможно впервые с момента прибытия станции Cassini в систему Сатурна.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.