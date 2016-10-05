На спутнике Сатурна Дионе может существовать океан – ученые

Океан может находиться на глубине около 100 километров под поверхностью Дионы.

Под поверхностью Дионы может существовать океан NASA

Астрономы из Королевской обсерватории Бельгии с помощью наблюдений, выполненных станцией Cassini, нашли доказательства того, что под ледяной поверхностью спутника Сатурна Дионы может скрываться глобальный океан. Выводы ученых были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые исследовали гравитационное поле спутника во время пролета над его поверхностью космического аппарата. Таким же образом во время пролетов в 2010 и 2012 годах был открыт подледный океан Энцелада.

Результаты компьютерного моделирования показывают, что глобальный океан глубиной около 65 километров располагается под слоем льда толщиной около 100 километров.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.